Oleada de robos en San Pedro

Desde hace meses los vecinos de Belvís, en Santiago, vienen padeciendo graves problemas de convivencia y seguridad. Parece que todo viene derivado de la ocupación de inmuebles en la zona.

Desde la Asociación de Vecinos A Xuntanza nos informan de que los conflictos se localizan en ese tramo, en Belvís. La Presidenta, Montse Vilar, nos dice que, en general, en el barrio no hay sensación de inseguridad, pero los problemas se concentran en esa zona específica donde hay al menos dos viviendas ocupadas. Reclaman más vigilancia debido a la escalada en la conflictividad: "Se trata de delitos, leves o graves, eso tendrán que valorarlo la Policía, pero entendemos que hace falta más seguimiento. Pasa cada poco la patrulla, pero pasan, no hay una actuación clara al respecto".

Ocupas en Pelamios (Santiago): trapicheo, amenazas y agresiones Los vecinos de Pelamios, en Santiago, vienen padeciendo desde hace dos años una auténtica pesadilla: basura, trapicheo de drogas y riñas que van a más

Le preguntamos a la responsable del colectivo vecinal sobre las peleas que denuncian algunos vecinos en las redes sociales: "Personalmente yo no lo he presenciado porque no vivo en ese tramo, pero sí varias vecinas, asociadas que viven en la zona, nos han trasladado que se escuchan gritos, peleas y en alguna ocasión han salido con navajas o algún hacha. Crea una sensación de miedo importante". Y esta situación va a más. Según nos cuentan desde A Xuntanza en un primer momento los conflictos eran a "nivel interno", pero Vilar explica en COPE Santiago que ahora ya "es con la vecinanza, la convivencia está dañada. Reclamamos desde hace tiempo una intervención. Se sigue derivando el tema a la ocupación y esa parte puede ser más lenta, pero, a mayores, está el tema de la delincuencia".

Los vecinos han notado un aumento de la "agresividad" hacia ellos, con amenazas por parte de las personas que han ocupado ilegalmente las viviendas de Belvís.

En las últimas semanas también se han multiplicado los robos en el barrio: la última víctima, la Unitaria de San Pedro, que denunciaba en sus redes sociales y ante la Policía Nacional el destrozo causado por los asaltantes en sus instalaciones. Aunque no han sido los únicos:

Este sábado pola noite entraron a roubarnos. En menos de un mes xa entraron Don Bosco e no colexio Alborada, ademais de hurtos e roubos en locais do Barrio de San Pedro.



cc/ @PazodeRaxoipic.twitter.com/mvFPgnJ41c — �� �� Unitaria (@EscolaUnitaria) September 14, 2020

En COPE Santiago hemos logrado hablar con varios establecimientos de la zona que han sufrido los asaltos: una lavandería que ha tenido que cerrar el domingo y el lunes por los destrozos causados por los cacos. También han entrado en el colegio Vilas Alborada y se llevaron dinero de las oficinas, pero una profesora incluso presenció otro intento de robo en el barrio; y en el centro juvenil Don Bosco también han logrado entrar.

Los comentarios en las redes sociales señalan el hartazgo que sienten las personas que viven por la zona. Reclaman no solo más vigilancia, sino acción. Incluso denuncian que los intentos de hurtos son generalizados: "Están roubando mogollón, e andan a controlar os movementos dos veciños, chamando as casas a ver se hai xente e intentando entrar con calquera excusa (enquisas, mirar consumos enerxeticos...) e con toda a xente maior que hai no barrio", escribe un particular en Facebook.

Que teñen que dicir a isto @PazodeRaxoi, @policia, @DelGobGalicia e @gonzalomuinos ??

Levamos anos denunciando un trapicheo que estaría erradicado se fóra na zona turistica.

Temos dereito á tranquilidade nas nosas rúas e negocios.

Sentimonos abandonadas e impotentes�� — A.V. A Xuntanza (@avaxuntanza) September 14, 2020

Una vez conocida la noticia del robo en la Unitaria de San Pedro, algunas personas querían mostrar su cariño y apoyo y otras, como la artista Inés Salvado, integrante del grupo De Vacas, incluso comentaba que han entrado en casas de particulares: "Sintoo moito rapaces... Andará a peña desesperada...��aquí tamén entraron a roubar na casa. Ánimo e o que precisedes!"