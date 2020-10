Los ocupas abandonan una vivienda en Santiago, pero se llevan todo: "hasta el calentador del agua"

Lourdes Santiago es una de las propietarias de una vivienda de Belvís, en Santiago, que ha estado un año ocupada. Nos cuenta en los micrófonos de COPE su "odisea" particular: tras meses de batalla judicial, los ocupas se iban sin que nadie los desalojase, sino que "tras muchos gritos" abandonaban el inmueble por su propio pie.

Lourdes nos explica en COPE que fueron los vecinos los que la avisaron: "nos dicen que hubo un montón de gritos, como si se estuviesen peleando, no sabemos si con los ocupas que hay en esa misma calle, si se quitaban unos a otros el negocio, pero los vieron salir de la casa". Desde que se enteraron, llamaron a la Policía y fueron los agentes los que les dieron permiso para entrar de nuevo en su vivienda y "tapiar o hacer lo que quisiéramos".

CASA DESMANTELADA

Se llevaron todo: vajilla, muebles, lámparas, la nevera, hasta el calentador del agua

Lourdes explica que se encontraron dentro de la vivienda una moto y que, según el testimonio de la policía, era un vehículo robado. "Era de gran cilindrada que la habían robado en la zona vieja y estaba dentro de casa".

Pero no solo eso. La casa estaba llena de prendas de vestir, kilos y kilos de ropa, "hasta la rodilla de ropa", sigue relatándonos Lourdes, "nuestra no era, no sabemos su procedencia". Sí nos explica que siguieron las recomendaciones de las fuerzas de seguridad y están vaciando la vivienda con guantes gruesos "por si hay restos de droga o jeringuillas".

"ESTOS NO SON OCUPAS, SON LADRONES"

Lourdes estima en 10.000€ el valor de lo sustraído y está convencida de que encontrará objetos en alguna tienda de segunda mano

Lourdes nos explica que su casa está destrozada y que se han llevado todo lo que había de valor: "robaron muebles, robaron lámparas, robaron una máquina de coser, robaron la nevera y el calentador del agua". Esta compostelana nos relata la auténtica pesadilla de estos meses. Explica que ahora les toca hacer un inventario de todo lo que han sustraído, aunque estima su coste en unos 10.000 euros.

Muestra su enfado porque entiende que "esto no es justicia" y nos asegura que se va a dedicar estos días a ir por las tiendas de venta de objetos de segunda mano. Está segura de que ahí encontrará parte de los objetos robados a su familia.

"No estaban ahí porque no tenían una vivienda, estaban ahí porque querían robar y hacer daño. La muestra es cómo dejaron la casa. Ocupas no eran, porque un ocupa es una persona que no tiene dónde vivir y, antes de estar a la intemperie se mete en una casa. Estos no eran ocupas, estos eran ladrones y drogatas".

"TODO ESTO SE PUDO HABER EVITADO"

Tienen una denuncia por robo, pero ya te digo yo lo que va a pasar: se van a declarar insolventes

Lourdes está realmente indignada, cree que estos meses de calvario se podían haber evitado "si los tribunales, los jueces y todos los que podían hacer algo lo hubiesen hecho". Señala también a las administraciones, Concello de Santiago y Xunta, para que actúen sobre estos problemas y nadie tenga que padecer algo semejante.

"No nos hicieron ni puñetero caso. Yo puse una denuncia por robo porque estaban amontonando cosas en el portal para llevárselas".

Lourdes no tiene esperanzas de recuperar todo lo perdido: "Ya te digo yo lo que va a pasar. Se van a declarar insolventes. Yo estoy muy descontenta de lo que es la Justicia. Esto no es justicia".