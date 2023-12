Los dulces navideños de España, sin salir de Santiago

Turrones, roscos, polvorones, mazapanes, yemas… y hasta panetones. Todos los dulces típicos de la Navidad española, y los que han cobrado protagonismo en los últimos años, tienen su sitio estos días en el Mercado navideños de San Martín Pinario.

Desde el 5 de diciembre y hasta el día 10, desde mediodía y hasta las ocho de la tarde, la Hospedería de San Martín Pinario se convierte en un perfecto escaparate de los postres navideños más demandados y apreciados en nuestro país. Sin salir de Santiago tenemos la oportunidad única de adquirir dulces típicos y muy afamados de distintas regiones.

La propuesta este año supera las 200 referencias de una veintena de conventos y monasterios de nuestro país.

Por ejemplo, encontramos productos de las Jerónimas Constantinas de Sevilla, con especialidades en mantecados, alfajores o turrones. Y, además, entre sus especialidades encontramos productos con varios ingredientes estrella: los turrones de chocolate a la naranja o los mantecados de ajonjolí llaman la atención.

Sin salir de Sevilla también podemos disfrutar del turrón elaborado desde el Monasterio de Santa Paula: “turrón a la piedra”, a base de almendras tostadas, azúcar, raspadura de limón y canela.

También en este mercado navideño nos topamos con los productos que elaboran desde el Monasterio de Santa María de Huerta (Soria), con propuestas de mermeladas y mieles artesanales; las Clarisas Reparadoras, de Ourense, aportan una gran variedad de panetones, desde chocolate, con nueces y pasas, naranja, naranja y chocolate… difícil no querer llevarse más de uno para probarlos.

O de Nuestra Señora de Vico, en La Rioja, que aporta aleluyas sin azúcar y erizos de chocolate.

El año pasado sus propuestas gozaron de gran aceptación y la cita se consolida entre el público autóctono y que está de visita en Santiago durante el puente de la Constitución: “El mercadillo es la primera vez que vengo… y al entrar me he quedado paralizada. El entorno es precioso, me gustan más las piedras… pero claro que compraremos algo”, nos decía una turista que pasaba unos días en Compostela.

Eva es otra cliente que repite en este 2023: “Yo cada año cojo cosas diferentes… me gustan los turrones, cojo a veces mazapanes… el año pasado llevé el turrón de torrezno, que estaba muy bueno, pero solo me gustó a mí”

Aurora nos explica por qué acude a este mercado: “Primero porque puedes colaborar con las religiosas y segundo porque los productos son de muy buena calidad, no los encuentras habitualmente”.

Vanesa, la responsable de este mercado navideño, insiste en el cariño de cada producto: “es la forma de supervivencia de ellas (las monjas). Son productos de mucha calidad y que le dedican muchísimo tiempo. Tiene un gran mérito. Nosotros colaboramos con ellas para ayudarlas y dando a conocer sus productos”.

Es complejo encontrarlos fuera de sus respectivos lugares: “el producto monacal se vende en su entorno, en cada Monasterio… con lo cual es difícil encontrarlos si no es aquí”.