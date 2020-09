Los alumnos del IES Nº 1 de Ribeira no irán a clase "hasta que las aulas sean seguras"

Plantón de las familias de los alumnos del IES Nº 1 de Ribeira ante el inicio del curso escolar en Secundaria, FP y Bachillerato. A pesar del retraso en el arranque del curso para el próximo 23 de septiembre decidido la semana pasada por la Consellería de Educacion, desde el ANPA Caramecheiro acaban de remitir un escrito denunciando lo que consideran son unas condiciones inaceptables en sus aulas para el regreso de los estudiantes.

Y es que, según esta carta, “Non fai falla moito para imaxinar como pode ser unha clase de X metros cadrados con 30 alumnos, a unha distancia moi inferior á recomendable, onde as mamparas non só non poden facer o seu cometido, senón que, ademais, dificultan aínda máis poder aprender algo nese habitáculo que pode recibir calquera nome menos aula. Nin con todas as fiestras abertas se conseguiría unha atmósfera respirable”.

Aseguran, además, que les da miedo que los alumnos tengan que pasar todo el día en un aula repleta, sin garantías de distanciamiento social, por lo que el colectivo de familias acaba de acordar que el alumnado no acudirá al centro ribeirense mientras las aulas no sean seguras, advirtiendo que esta medida se prorrogará hasta que se garantice esa seguridad.

De ahí que reclamen a la Consellería de Educación la inversión precisa para incrementar el personal docente y reducir el ratio de alumnos por aula. “Iso non só garante a distancia de 1,5 metros entre eles, senón que ademais permite ventilar sen derrochar a calefacción e evitar as barreiras que supoñen as mamparas, así como limitar os contactos e a transmisión da enfermidade”, aseguran en el escrito en el que critican también lo que consideran es “deixadez, neglixencia e abandono de responsabilidades" de la Consellería, reconociendo que “temos constancia de que a dirección do instituto está a traballar a reo para conseguir abrir o centro, pero non teñen os recursos necesarios para facelo”.

Concluyen el escrito remarcando que “Non imos permitir que os nosos fillos entren en aulas sen garantías”, lo que deja más que en el aire el inicio del curso en el IESN Nº 1 de Ribeira a partir de este jueves, 23 de septiembre.