Isabel, tras casi 5 años sufriendo covid persistente en Galicia: "La Isabel de 2019 murió"

Isabel Quintana, sanitaria de profesión, se contagió de Covid19 cuando tenía 42 años "en la primera ola, allá por abril de 2020", con una sintomatología "más o menos habitual", aunque tras pasar los 14 días que se daban como periodo para que desaparecieran los síntomas "yo seguí con tos y con fiebre, que apareció más tarde, lo que me obligó a estar dos meses en casa hasta que el 31 de mayo di negativo y pude empezar a salir un poco".

Un momento del que que Isabel recuerda que "caminar 100 metros era como subir al Everest" por la fatiga que, casi 5 años después, aún continúa con un cuadro de covid persistente "con bastante dolor muscular y articular, dolores de cabeza y problemas para concentrarme, llevo más de un año sin poder leer un libro completo y hay días que las letras se juntan", a lo que se suman síntomas respiratorios y síntomas de lo que se llama disautonomía, es decir, "todas las funciones que el cuerpo controla de forma automática no están bien, lo que me provoca taquicardias y problemas intestinales, entre otros".

Por lo que no duda en afirmar que "la Isabel de finales del año 2019 murió y desde que tengo covid persistente ha aparecido una nueva Isabel a la que al principio no quería, no me gusta, pero con la que he aprendido a vivir y a respetar".

VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA COVID PERSISTENTE

Y es que la vida de Isabel ha dado un cambio total desde que se contagió con el coronavirusSARS-CoV2, ya que "no he vuelto a trabajar, yo no soy una persona competente para cuidar, no puedo ser responsable de la salud de otras personas cuando no puedo ni cuidarme a mí".

Una situación que, en mayor o menor grado, pueden estar sufriendo miles de personas en Galicia, aunque que no existen datos oficiales de cuántas pueden verse afectadas de covid persistente.

Para hacer un cálculo aproximado se barajan dos variables de la Organización Mundial de la Salud (OMS): la primera, que el 3,8% de la población puede sufrirlo, lo que se traduciría entre 90.000 y 100.000 habitantes de Galicia y, la segunda, que entre el 5 y el 20 % de quienes han padecido covid, también pueden tenerlo persistente. En este último caso, el porcentaje oscila dependiendo si la población ha sido vacunada o no.

De ahí la relevancia de la presentación en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela de la Asociación Galega de Covid Persistente (ASGACOP), de la que la propia Isabel Quintana es su presidenta y que nace "con el reto de visibilizar esta enfermedad que es nueva, que afecta a muchas personas y que requiere, como todas las enfermedades nuevas, de mucha investigación y reconocimiento".

Y es que la ausencia de signos externos que evidencien la enfermedad hace más complicado que se reconozca a quienes la padecen y "que se diagnostique en condiciones; hay mucho infradiagnóstico y médicos que lo siguen achacando a problemas de salud mental que probablemente los tengamos porque lidiar con una enfermedad de larga duración es muy duro, pero nuestros síntomas no son porque estamos deprimidos, sino que lo estamos porque tenemos síntomas".

En tan solo unos días desde su presentación "han sido muchas las personas que se han puesto ya en contacto con nosotros" aunque Isabel pide a todos "un poquito de paciencia porque, aunque quizás tardemos un poco, vamos a contestar con todos".

Para lo que han habilitado una dirección de correo electrónico asgacop@gmail.com además de abrir varios perfiles de ASGACOP en redes sociales como X e Instagram.

Puedes escuchar toda la entrevista con Isabel Quintana, presidenta de ASGACOP, aquí:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio