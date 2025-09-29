Interceptan un taser casero en manos de un menor en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)
Agentes de la Policía Local informaron al tutor legal del joven de la sanción que conlleva la posesión del arma que estaba mostrando en público
Santiago - Publicado el
1 min lectura
Un operativo ordinario desarrollado por agentes de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal en las calles de esta localidad costera coruñesa este pasado fin de semana terminó con la incautación de un taser o arma de electrochoque casero en manos de un menor.
Según informaba el Concello pobrense en sus redes sociales, el descubrimiento se produjo cuando observaron a un grupo de jóvenes en posesión de este taser que mostraban en la vía publica, por lo que procedieron a la identificación de los mismos ty a su retirada.
Alertando además al tutor legal de uno de los menores de que será propuesto para una sanción administrativa por estar en posesión de este artefacto y mostrarlo en vía pública.
La tenencia ilegal de armas está clasificada en la Ley de Seguridad Ciudadana como una infracción grave, sancionada con entre 601 y 30.000 euros
