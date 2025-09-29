Interceptan un taser casero en manos de un menor en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Imagen del arma ilegal interceptada al menor en las calles de A Pobra do Caramiñal

Un operativo ordinario desarrollado por agentes de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal en las calles de esta localidad costera coruñesa este pasado fin de semana terminó con la incautación de un taser o arma de electrochoque casero en manos de un menor.

Según informaba el Concello pobrense en sus redes sociales, el descubrimiento se produjo cuando observaron a un grupo de jóvenes en posesión de este taser que mostraban en la vía publica, por lo que procedieron a la identificación de los mismos ty a su retirada.

Alertando además al tutor legal de uno de los menores de que será propuesto para una sanción administrativa por estar en posesión de este artefacto y mostrarlo en vía pública.

La tenencia ilegal de armas está clasificada en la Ley de Seguridad Ciudadana como una infracción grave, sancionada con entre 601 y 30.000 euros