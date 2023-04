"NI idea de los candidatos en Ames...¿El de ahora era Griñanes, no?"

Mucha zapatilla le queda por gastar a los aspirantes a hacerse con el bastón de mando en el concello de Ames, uno de los ayuntamientos vecinos de Santiago y con más crecimiento de población de toda Galicia. Gobernado en la actualidad por un tripartito Psoe-BNG-Podemos y con seis formaciones distintas en la actual corporación, a un mes de la cita con las urnas las candidaturas que se presentan a las elecciones son un misterio por descubrir para buena parte del vecindario. "Ni idea, no sé ningún nombre", o "todavía no eché un vistazo a las listas..." son la respuesta más repetida que nos encontramos callejeando por una de sus poblaciones más importantes, MIlladoiro.

Algo puede tener que ver que la casa consistorial no está aquí, sino en Bertamiráns, el otro núcleo del municipio, pero resulta llamativo que la ausencia de información entre los votantes potenciales sea tanto respecto a los nuevos nombres como a los que repiten. Por repetir... hay quien cita al ex alcalde popular Santiago Amor como candidato, pero el despiste no es patrimonio de la derecha. "Griñanes es el de ahora, no?" pregunta una vecina, en referencia al ex regidor Miñones, que dejó la alcaldía hace ya dos años. Otras "campanas" apuntan a los cambios que ha habido más recientemente en la corporación, pero también sin afinar demasiado: "a mi la que me gusta es la nueva que se presenta ahora, María Luisa". La nueva es la ex concelleira de Asuntos Sociales, María Luisa Feijóo, que abandonó hace pocas semanas la formación socialista para presentarse como cabeza de cartel por Espazo Común, el partido del también ex socialista Pachi Vázquez. "Y sabe si se presenta a la reelección el actual alcalde?: ni idea". Otra vez.

Pocos afirman conocer siquiera el nombre del actual regidor... y la primera persona que identifica sin pestañear a Blas García, explica que ella lo conoce porque también está en política: "soy Ana Viqueira, la número dos de Ucim por Ames" explica, y de paso deja caer que el candidato a la reelección es "un gran desconocido, el hombre invisible".





FALTA DE APARCAMIENTO, MÁS ZONAS VERDES Y MEJORES PARQUES INFANTILES

Esta aspirante a concejala asegura que se animó a entrar en política porque ve "abandono de algunas cuestiones básicas, como el mantenimiento de las aceras". No es la única que lo pone en la lista de peticiones, porque junto a un operario que trabaja en las baldosas de la Avenida de Rosalía de Castro, otra vecina cuenta que "estuvo a punto de matarse" hace unos días "justo donde está ese chico" por el mal estado de la acera. Otro clásico en una población en crecimiento como esta es la falta de aparcamiento: "si te viene alguien a ver, echa horas dando vueltas y no consigue donde dejar el coche" apunta un hombre que asegura llevar "más de veinte años viviendo en Milladoiro". Empuja un carrito de bebé camino de uno de los parques infantiles de la zona: "los parques están bien, pero hacen falta más para edades intermedias" señala una mamá que columpia a su pequeño a cubierto, en uno que "por las tardes está a tope, se queda pequeño", asegura. Misma observación de una pareja joven, que añade además: "hacen falta más zonas verdes, aquí hay mucho cemento". Y para la guinda... otra queja que también se repite: "que no se vaya todo para Bertamiráns, que aquí también pagamos impuestos", insisten varias vecinas.





VIVIENDA Y CONCILIACIÓN

El actual alcalde y candidato a la reelección, Blas García, aspira a gobernar con mayoría absoluta a partir de mayo pero al mismo tiempo saca pecho por la "estabilidad del tripartito amiense". Reconoce que no tendría ningún problema en repetir e incluso habla de "gestión excelente" al referirse al trabajo de la edil de Economía e Facenda, Genma Otero. Pero "non renunciamos a nada, gustaríanos gobernar en solitario", indica. Sobre la incidencia que pueda tener el 28M la reciente marcha de Luisa Feijóo (número dos en la etapa del alcalde Miñones) García reconoce que "todas as listas van a ter incidencia, todo vai quedar máis dividido". "Pero medo ao que poida pasar (trala escisión) ningún" asegura.

El candidato socialista a la reelección apuesta por facilitar el acceso a la vivienda, "un tema que parece que agora se puxo de moda pero non é por botarnos flores pero nós levamos tempo con este tema". Su idea es poner en el mercado parte de los setenta mil metros cuadrados de suelo municipal disponibles. A través de una "vía colaborativa con algunha promoción", aspira a conseguir pisos y bajos: "que o valor que teñan as parcelas nola dean en pisos e baixos, que nos facilitaría ter vivenda para a xente que o necesite, para alugar, con poucos recursos... E os baixos, ou para usos municipais ou para cederllos a asociacións, que agora temos poucos espazos para poder atendelos".

También pretende mejorar la conciliación familiar, pensando en las personas mayores: está pendiente de varios acuerdos con el Arzobispado para la cesión de casas rectorales abandonadas en las que se podrían poner en marcha centros de día, por ejemplo en Bugallido o Cruxeiras.

También asegura que este será el mandato "da mocidade, como non pode ser doutro xeito no concello máis xoven de Galicia", y señala la puesta en marcha del Centro Multifuncional do MIlladoiro, actualmente en construcción, como referencia para atender necesidades de nuevas instalaciones deportivas o para acoger espacios gestionados por las propias asociaciones juveniles que quieren promocionar.