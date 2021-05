Historia de la Ascensión de Santiago: ¿Quiénes son los cabezudos? ¿Desde cuándo salen a bailar?

No hay compostelano que se precie que no sepa quiénes son los cabezudos: unos personajes que salen en días de fiesta y que hacen las delicias de los niños con sus bailes en las calles y plazas de la zona histórica compostelana.

A los turistas les llaman mucho la atención por sus trajes y sus vistosas cabezas, los niños los miran con temor, al principio y divertidos después y los aldutos disfrutamos con la actuación. Los cabezudos son toda una institución en la capital de Galicia. Pero, ¿desde cuándo?, ¿qué simbolizan sus personajes? Hoy repasamos su historia, que forma parte de nuestra historia.

LOS CABEZUDOS DE SANTIAGO: UNA TRADICIÓN DEL SIGLO XIX

La historia de los cabezudos de Santiago se remonta al siglo XIX, al año 1879. La comparsa fue creada por el Ayuntamiento compostelano para "rivalizar" con los gigantes, que eran del Cabildo compostelano y que salían también durante las fiestas.

Los cabezudos de Santiago recorren las calles de la zona histórica durante la Ascensión

Con todo, la tradición sufrió un parón de varios años en su historia. En los años 70 otros personajes bailaban, pero no eran "autóctonos" de la ciudad de Santiago. En la década de los 80, gracias a la propuesta de un bailarín, el concejal Antonio López, de la UCD, decide recuperarlos para las fiestas santiaguesas.

En su origen, los cabezudos no salían por la Ascensión, sino durante el Apóstol.

¿QUIÉNES SON LOS CABEZUDOS DE SANTIAGO?

Las personas que se visten de cabezudos varían, en función de la disponibilidad de cada uno. Eso sí, no vale cualquiera: hay que saber bailar. Pero si tenemos que hablar con un cabezudo, sin duda Anxo Martíns es nuestro hombre: 40 años lleva saliendo ataviado con este traje y su particular cabeza. Son 4 décadas ya siendo "el alcalde" de la comparsa.

Martíns fue el que propuso la recuperación de esta tradición al Ayuntamiento de Santiago en el año 1981 y se empeñó en que regrasen los trajes y cabezas originales, así que, con los años, se fueron recreando gracias a fotos antiguas, para que las cabezas se asemejasen a las originales.

En cuanto a los personajes: vemos al alcalde y la alcaldesa, que encabezan la comitiva, los pajes negros o a Manola.

Los cabezudos son personajes muy populares en las fiestas de Santiago. Imagen: Concello

Y para los que se lo pregunten: las personas que van dentro ven a través de la boca, su campo de visión es reducido, así que es mejor no meterse en su camino para no tener un accidente. Las cabezas pesan y "te ahogas dentro", nos confiesa Martíns, así que la técnica de baile "no es perfecta", pero desde luego bien merece la pena admirarlos.