El himno de la polémica: ¿Por qué la Banda Municipal de Santiago no toca el Himno de España?

Vuelve la polémica a Santiago de Compostela. Esta vez, a cuenta del Himno Nacional de España.

Quien pretenda escucharlo en algún concierto de la banda municipal de Santiago, tiene que ir olvidándose, al menos, en los actos institucionales. Según fuentes de la formación musical, en ese tipo de actuaciones más protocolarias, el repertorio viene decidido por las autoridades, así es que no depende de la propia banda. Las piezas que interpretan no las deciden ellos.

En las últimas horas, este ha sido un asunto de debate en la ciudad. Y es que hay polémica por la ausencia de la sintonía nacional en las celebraciones del Apóstol. Compostela, la capital de Galicia, sigue en plenas celebraciones del Apóstol Santiago. Culminarán el día 31, o más bien, la noche del 31 de julio, con los tradicionales fogos pequenos, o fuegos pequeños. Fuegos artificiales que sirven para poner el broche de oro a los festejos de la ciudad.

El lunes, 29 de julio, se conmemoró el día de Padrón en Santiago, con un encuentro de hermanamiento y tradición. Se trata de un encuentro entre ambas corporaciones, donde hay intercambio de bastones entre los alcaldes y concierto de ambas bandas municipales. Una cita clásica. Todos los picheleiros, el nombre popular que designa a los santiagueses, se sienten en casa cuando van a Padrón, y viceversa… Más que vecinos, son paisanos.

El problema es que, desde que Goretti Sanmartín, la alcaldesa de Santiago, del BNG, asumió la alcaldía, no suena el himno nacional en la Plaza del Obradoiro. Nada. Ya el año pasado, 2023, esa pieza se cayó, o la tiraron, del repertorio en este encuentro oficial.

Y en este 2024 no ha habido sorpresa: tampoco ha sonado en la cita. ¿Pero hemos de acostumbrarnos a esto, a que se prohíba la interpretación del himno de España?

El PP denuncia el sectarismo del Bloque. La concejala popular Olaya Otero ve una manera de gobernar, en Sanmartín, que divide: “Lo único que buscan los nacionalistas con esta decisión es la división. Hay dos maneras de gobernar: la de Borja Verea, que busca el consenso y asiste a todos los actos de la ciudad, incluido el Alba de Compostela, un acto creado por los nacionalistas. Y la de Goretti Sanmartín, que falta el respeto a la mayoría de compostelanos, insiste en no acudir a la ofrenda al Apóstol y, desde su sectarismo, prohíbe el Himno de España en los actos institucionales”.

Fuentes del Gobierno local de Samtiago aseguran que "no van a alimentar esta polémica, ni echar más leña al fuego. Que el Himno suena cuando tiene que sonar y en los actos que no, puede que sí o puede que no".

NO ES LA PRIMERA POLÉMICA

No es la primera polémica que rodea al gobierno nacionalista de Goretti Sanmartín. La alcaldesa del BNG tampoco ha acudido a la Ofrenda al Apóstol en la Catedral. Un camino que ya inició el exalcalde Martiño Noriega, de Compostela Aberta. La primera autoridad de la capital gallega no asiste a los actos de la basílica compostelana.

Pero es que no hace mucho, en la final de la Eurocopa, el gobierno de Santiago se negó a instalar una pantalla gigante en la ciudad, a pesar del clamor. Santiago iba a ser la única ciudad de Galicia sin esas pantallas. Finalmente, la Diputación de A Coruña, decidió abonar los costes para que la capital gallega también viviese la celebración del fútbol.

