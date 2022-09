¿Hasta dónde llega el poder terapéutico de la música?

En el IDIS llevan años cocinando el proyecto SENSOGENOMA: cómo luchar contra la enfermedad con elementos sensoriales, una investigación que han iniciado con la música. Así que no es de extrañar que la presentación en sociedad de esta iniciativa pionera vaya a ser un concierto, pero no un concierto cualquiera.

Porque las personas que asistan al recital de la Real Filharmoníael próximo 30 de septiembre en el Auditorio de Santiago no tienen que pagar entrada ni tampoco es imprescindible ir de etiqueta: lo que se le pide al público es que done una pequeña muestra de saliva y de sangre. Antes y después de disfrutar del espectáculo, porque de lo que se trata es de investigar qué cambia en nuestro genoma con el estímulo musical...o como dice el doctor Federico Martinón: " si nuestro genoma es un piano con más de veinte mil teclas, nosotros vamos a analizar la melodía que genera el piano de cada una de las personas que acude al concierto, cómo cada una de esas teclas se toca o no se toca, se toca con más intensidad..."

Porque hay pocas dudas de que "no hay nada más poderoso que la música", dice el investigador principal del grupo GenVip, "pero ¿qué bases moleculares hay en esto? ¿se pueden manipular, incluso farmacológicamente?¿puede tener aplicación terapéutica en determinadas patologías? "

UN CONCIERTO EXPERIMENTAL... A CIEGAS

El programa del concierto no se dará a conocer previamente, porque la sorpresa es también un ingrediente del experimento científico. El director suizo Baldur Bronnimann estará al frente de la orquesta y explicaba que "han preparado un programa que ojalá que sirva para el experimento". Recordaba que "tal y como se escuchaban los conciertos hace tiempo, en la época de Mozart... la gente no sabía lo que iban a escuchar, muchas veces escuchaban cosas por primera vez, y así, el impacto es más directo... como ir a tu restaurante favorito y tomar algo que nunca has comido".

Añadía que "muchas veces, en los conciertos, las obras de las que más se acuerda la gente son los bises... y el bis no está en el programa, porque es una sorpresa, y es justamente eso lo que uno recuerda después. Yo creo que apuntamos directamente a este efecto". Así que, no habrá ni programa de mano para los asistentes.

PUERTAS ABIERTAS A TODO EL QUE QUIERA PARTICIPAR (Y FINANCIAR)

En el mes de junio tuvo lugar, también en el Auditorio de Galicia, una "prueba piloto", con algo más de un centenar de personas, para testar todo el procedimiento y la logística del experimento. Entonces los convocados sí pertenecían a un colectivo específico: pacientes con demencia y sus familiares. "Están previstas otras actividades con colectivos que creemos que de demostrarse las hipótesis que barajamos, que lo que encontremos con esta investigación pueda tener especial utilidad", explica el doctor Martinón. En el concierto del día 30, la idea es que la muestra sea de público en general.

Para participar hay que inscribirse a través de la web sensogenomics.com. ¿Cuándo habrá resultados? Dependerá también del apoyo económico que reciba el proyecto. El doctor Antonio Salas, investigador principal del Grupo de Genética de Poblaciones en Biomedicina (GenPoB), explica que tras el concierto piloto de junio "no hubo descanso para las muestras tomadas allí" La idea era sacar algún resultado antes del concierto de septiembre "pero eso sería un récord absoluto en la historia de la ciencia".

Después de dar unas cuantas vueltas, Salas se atreve a decir que supone que "para finales de este año podremos tener una idea de lo que ocurrió el 14 de junio e iremos avanzando con las muestras del concierto grande en los meses siguientes". Pero explica que del experimento del 30 de septiembre saldrán muestras para trabajar durante años, "también para hacer trabajos con las asociaciones, en entornos más controlados".

"Todo el mundo puede colaborar y participar", recordaba el doctor Martinón: "está en marcha un plan de patrocinio para evidentemente ejecutar la parte técnica de este proyecto de investigación, a través de colabora@sensogenomics.com se puede contactar con nosotros".

El apoyo más sencillo, disfrutar del concierto SENSOGENOMA22 el próximo 30 de septiembre.