Goretti Sanmartín, primera mujer alcaldesa de Santiago, con los votos de BNG, PSOE y CA

Este sábado, 17 de junio, el Concello de Santiago ha escrito un nuevo capítulo en su historia, con la toma de posesión de los 25 nuevos concejales de este mandato. No hubo sorpresas, a pesar del voto en urna de los ediles, y la nacionalista Goretti Sanmartín ha sido escogida alcaldesa de la capital gallega.

Ante unos 200 invitados, entre familiares y amigos de los ediles de la nueva corporación, y autoridades, como el rector de la USC, el director de la Fundación Catedral y varios exalcaldes compostelanos. El propio ya exmandatario Sánchez Bugallo no ha tomado posesión de su acta de concejal, pero ha estado siguiendo el pleno desde primera fila.

También el Arzobispo de Santiago ha querido estar presente, si bien por cuestiones de agenda no ha podido quedarse al pleno. Según confirman fuentes municipales, ha saludado a la nueva corporación antes de que comenzase la sesión.

Sanmartín ha sellado un pacto de gobierno con Compostela Aberta y en pocas horas conoceremos cómo se reparten las áreas de gobierno: "con algunha novidade", aseguraba la propia Sanmartín que reclama que respetemos los tiempos. El lunes, a las 12 h del mediodía, ya ha convocado su primera rueda de prensa como Alcaldesa de Santiago.

DISCURSO DE GORETTI SANMARTÍN: PACTOS POR LA ZONA HISTÓRICA O EL TURISMO CONSCIENTE

El popular Borja Verea presentó su candidatura alternativa a la de Sanmartín. La postura de los populares sigue siendo la de postularse como alternativa con sus 11 ediles, frente a los 6 del BNG y los 2 de Compostela Aberta.

Con todo, esa alternativa no ha sido posible porque la candidatura de Sanmartín contó con el apoyo de la mayoría de la corporación: 14 concejales, contando los votos de BNG (6), PSOE (6) y CA (2).

Tras contabilizarse los votos, Goretti Sanmartín pronunció sus primeras palabras como alcaldesa, con varios ejes. Realizó mención al "turismo consciente" y anunció un primer pacto en este sentido para que "Santiago deixe de ser só destino turístico e parque temático e aspire a ese convivio do que falan os alquerques". Hizo referencia a los casi 200 tableros de juego de origen medieval tallados en piedra en la ciudad. Su situación en espacios públicos le valió a la ya alcaldesa para hablar de ese equilibrio entre el uso lúdico y social de las calles para los vecinos.

Señaló Sanmartín que sabe "quen somos e sabemos onde imos". Utilizó como metáfora la propia Plaza del Obradoiro, donde se sitúa el Hostal (seña del Turismo), el Consello da Cultura (la cultura será uno de sus ejes y señal de identidad de Compostela). Peo también la Universidad de Santiago (entiende vital la defensa de la comunidad universitaria y de los jóvenes que son la marca de la vitalidad del Ayuntamiento) y la Catedral. En este punto se detuvo para explicar que no se podría explicar la historia de Santiago sin ese tesoro patrimonial y destino de peregrinación. Sanmartín apeló a esas cuatro patas para hacer camino conjunto: "A división de poderes semella cohabitar nesta praza, cada quen nunha beira, mais todos mirando para o mesmo centro".

Propuso, además, un pacto por la ciudad histórica para darle una vuelta a la dirección por la que fue derivando en los últimos tiempos, para que vuelvan a jugar los niños y niñas en las plazas y las familias residan en sus edificios.

Aseguró que este "será o goberno dos coidados", para trabajar por derechos básicos como la vivienda y el empleo. También aseguró que sí se puede trabajar desde los ayuntamientos contra el cambio climático y apeló a lograr que el Ayuntamiento de Santiago esté en la vanguardia feminista y de la igualdad.

Parte importante de su discurso lo centró en el ámbito cultural y anunció que durante este mandato arrancará el Proxecto Compostela, cidade de Rosalía. Según la alcaldesa compostelana, será una plataforma de nuestra cultura al exterior y convertirá a Rosalía en marca de identidad de la capital gallega.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su discurso mencionó también las asignaturas pendientes en materia de accesibilidad o la eficacia de la administración "activando protocolos" en la solución y agilidad de los problemas.

También mencionó el nombre de todas las parroquias del rural de Santiago: "asegúrolle que este concello é tan seu como da veciñanza da Praza de Galicia ou da Senra e este goberno traballará arreo para que a débeda histórica desapareza".

LA ANÉCDOTA DE LOS ÁRBOLES

Al final de su intervención, Sanmartín compartía una anécdota. Tras las elecciones, la hija de un compañero, de 8 años, mostró su satisfacción porque Santiago tendría una alcaldesa que "ía plantar moitas árbores". Aseguró la nacionalista que le gusta que la pequeña Xiana se haya quedado con esa idea: "Gustaríame que, cando sexa a hora do balance, poida dicir que fun unha alcaldesa que plantou moitas árbores e que mellorou a vida de Compostela e a súa xente"



ÁNXEL CASAL, EN SU DESPACHO

La líder del BNG en Santiago apeló, además, a la memoria histórica: "na parte traseira desta construción estaba a Falcona, o cárcere franquista en que padeceron Isabel Ríos, Manuel Calvelo, Camilo Díaz Baliño e tantos outros, entre eles o que fóra alcalde de Santiago, republicano e nacionalista, Ánxel Casal, que dirixiu o goberno municipal de Santiago con 8 concelleiros do Partido Galeguista nunha corporación de 32 membros". El retrato de Casal presidió ya el despacho de Sanmartín en la vicepresidencia de la Diputación de A Coruña y ahora estará en la Alcaldía de Compostela: "obriga moral e política de continuar agora a súa estela e homenaxear desde a institución a memoria de tantas persoas que foron represaliadas".

La nacionalista mencionó a varios nombres propios como Castelao, Coralia e Maruxa, Díaz Pardo, Begoña Caamaño o Xohana Torres. Además de José Sánchez-Villamarín "que fai xusto 150 anos declarou dende o Obradoiro a república federal".

Vídeo





REACCIONES TRAS LA PROCLAMACIÓN DE SANMARTÍN: DESDE "A MÁGOA DA TERCEIRA MULLER" AL GOBIERNO DEL SECTARISMO

Sánchez Bugallo no tomó posesión de su acta, pero siguió el pleno y felicitó a la nueva alcaldesa. A preguntas de los medios, aseguró que el discurso de Sanmartín estaba cargado de buenas intenciones que ahora toca materializar: "Vexo que a nova alcaldesa chega con ilusión, cun discurso que poderíamos suscribir, prácticamente. todos e espero que o tempo confirme esas boas intencións". Bugallo le desea suerte "a ela e a Santiago"

Otro exalcalde, Martiño Noriega, estaba feliz con el nuevo ejecutivo local, aunque echa en falta una tercera mujer, en referencia a Rosón: "A mágoa é que non haxa unha terceira muller, Goretti, Mercedes e María, pero hai que darlle tempo ao tempo". La cadena COPE recuerda que este gobierno cuenta con ocho ediles, Noriega invita a que la mayoría de la izquierda se exprese: "Compostela Aberta desta vez fixo unha aposta que non se fixo no pasado, abandonar a cuestión de parte, toca a todo o mundo facer esa lectura. Hai unha maioría de esquerdas de 14 concelleiros que ten que expresarse".

Tras estas declaraciones, la pregunta a Mercedes Rosón era obligatoria: ¿entrarán en un futuro en el gobierno con ella liderando al PSOE?, la respuesta, evasiva: "Bueno, agora o que temos que celebrar é este día. Empeza un novo mandato, dende o meu grupo imos estar á altura". El PSOE en Santiago aún ha de escoger portavoz y, en este sentido, tienen 5 días desde la constitución de la corporación municipal.

Los populares lamentan la soberbia del nuevo gobierno "son 6 + 2". Los de Borja Verea ven a un gobierno instalado también en el sectarismo: "falouse máis da República e de Franco que de futuro", Verea zanja: "nós seguimos ao noso, traballar por Santiago pensando nos intereses xerais da cidade".

No se quiso perder este pleno la líder del BNG, Ana Pontón, quien confesaba que tuvo que contener las lágrimas: "O futuro vaise escribir co feminismo, traballando pola igualdade... e ten algo simbólico, aquí na capital de Galiza estase vivindo o cambio que tamén quere este país".