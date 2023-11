Una estudiante de Santiago cambia una rifa por un cupón de la ONCE y se lleva la sorpresa de su vida

El sorteo especial del 11 del 11 del pasado viernes 11 de noviembre ha dejado un premio gordo en Santiago de Compostela y decenas de premios de 50.000 euros.

Una estudiante universitaria, por ejemplo, se ha llevado uno de los cupones premiado gracias a la insistencia de Juan Carlos Rodríguez, el vendedor que normalmente se sitúa en la zona de Porta Faxeira, en la zona histórica.

"La encontré en la calle y me ofreció una rifa", cuenta Rodríguez en Herrera en Cope Santiago. "Hicimos un trileo, un cambio, yo le intentaba vender el 11 del 11 y ella no lo quería porque valía un euro más".

Finalmente la chica acabó aceptando el trueque y eso le ha permitido llevarse el premio. "Ayer me mandó un WhatsApp para darme las gracias".

Otro cliente se llevó los cupones premiados en el último minuto

Además de la universitaria, entre los premiados está también un amigo personal de Juan Carlos, que en el último momento se llevó dos cupones premiados con 50.000 euros cada uno.

El vendedor se estaba ya yendo a casa y el cliente afortunado estaba en una terraza. Al ver a su amigo le pidió dos cupones.

"Se los di medio mojados de una carpeta que tenía, y le dije que ya me los pagaría". Pues estaban premiados también.

Este lunes muchas personas se han acercado a felicitar al vendedor, que acudió a primera hora al mismo lugar en el que el pasado viernes dio suerte.

"A ver si me llevo un premio", destaca un hombre que ha acudido a comprar cupones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"He dormido mal, estaba intranquilo, y hasta lo soñé ... voy a dar un petardazo y, ... ¡al final salió, el petardazo!"??????#Santiago busca a los millonarios del 'petardazo' de Juan Carlos del sorteo 11/11 de la ONCE#PremiosONCE#BienJugado#VendedoresDeIlusión@TVGalicia — ONCE (@ONCE_oficial) November 13, 2023









¿Quién se ha llevado el premio de los 11 millones?

Con todo, el principal premio del pasado viernes eran los 11 millones de euros que se sorteaba en una de las series y que también vendió Juan Carlos Rodríguez, eso sí, en ese caso no sabe quién ha sido el afortunado.

"El ochenta por ciento de los que han sido premiados son de aquí, el veinte por ciento restante de fuera", explica Juan Carlos.

La Porta Faxeira está situada en una de las principales zonas de entrada a la zona histórica de Santiago, un lugar por el que pasan muchos de los turistas que se acercan a la ciudad.

Tres años como vendedor de la ONCE

Juan Carlos lleva solo tres años como vendedor de la ONCE. "Llevo diez años jubilado, y al poco de jubilarme me ofrecieron y no quise".

Finalmente aceptó y afirma estar "encantado". En este tiempo ha dado ya un premio de más de un millón y también un sueldo de 5.000 euros durante 20 años.

Se da la circunstancia, además, de que estos días había soñado con que iba a dar el premio gordo del 11/11 e incluso llegó a ponerlo en su estado de WhatsApp. "Voy a dar un petardazo" y finalmente lo dio.

El viernes repartió en total 16 millones de euros. El de los 11 millones, además de 108 cupones premiados con 50.000 euros cada uno.