Una fiesta única en el mundo en la que Ferrol canta a las "Pepitas"

No está muy claro cuál fue el momento exacto en el que allá por el siglo XIX las calles de la ciudad coruñesa de Ferrol comenzaron a llenarse de músicos y cantantes que rondaban a las mujeres bajo los balcones de sus casas en la noche previa a la festividad de San José en la que, con el tiempo, se ha llegado a conocer como la "Noche de las Pepitas", en referencia a las Josefas, Pepas y Pepitas. Pero sí se cree que fue la celebración de esta fiesta en honor al patrón de los carpinteros en una ciudad eminentemente volcada en la construcción naval, entonces de buques de madera, la que se encuentra en el origen de esta tradición que más de siglo y medio después sigue llenando cada 18 de marzo de música y canciones las calles de la ciudad en honor a la mujer y, desde hace unos años, también a los hombres.

Una de las variaciones más importantes que se han producido en torno a esta tradicional fiesta popular única en el mundo de estas características y en la que las rondallas, agrupaciones músico-vocales de instrumentos de cuerda uniformadas al estilo de las tunas, preparan cada año un repertorio a base de habaneras, valses y pasacalles con letras y composiciones originales de distintos autores en las que se ensalza la belleza de la mujer ferrolana y de la propia ciudad y su entorno.

Y que con el paso del tiempo han llegado a convertirse en grandes clásicos e himnos cuasi-oficiales de la ciudad con los que se identifican los ferrolanos y las ferrolanas y que suenan cada año en calles y bares por toda la zona histórica del barrio de La Magdalena, repitiendo esta fiesta antigua y pionera en la que se involucran centenares de personas para que continúe la tradición.

ORÍGENES Y FUTURO DE LA NOCHE DE LAS PEPITAS

Aunque no hay constancia del momento exacto del origen de esta fiesta popular, sí se sabe que tiene más de 180 años de antigüedad, habiendo constancia histórica de la llegada de las dos primeras canciones cubanas a la ciudad portuaria en los barcos que iban y venían de América desde 1840, como Dolores, dame café y Te quiero mucho, y de la presencia de rondallas uniformadas desde 1886.

Lo que permite asegurar que se trata de una fiesta pionera no sólo por el homenaje que se le rinde a la mujer, sino también por la influencia de la música caribeña en nuestro país, las conocidas como habaneras, que ya se cantaban en Ferrol cincuenta años antes de que se popularizasen en el sur de España.

Una fiesta que se cree comenzó como una expresión popular con más o menos preparación con agrupaciones musicales temporales que se constituían para el momento y después desaparecían. Pero desde los años sesenta del sigo pasado se fueron conformando rondallas permanentes.

En la actualidad existen en Ferrol seis rondallas que junto a otras cinco procedentes de localidades vecinas como Mugardos, Ares, Neda, Cariño o Cedeira protagonizan esta Noche de las Pepitas, en la que algunos años, cuando la festividad de san José lo permite, participan otras dos agrupaciones conformadas por ferrolanos residentes en Madrid.

Agrupaciones musicales compuestas por hombres y mujeres, estas últimas cada vez con mayor protagonismo en las propias rondallas como demuestra que una de ellas esté compuesta exclusivamente por mujeres, lo que ha provocado a su vez que el homenaje que las rondallas tradicionalmente rendían a sus madrinas, mujeres que las acompañan en todos los actos, en los últimos años se haya extendido también a los padrinos.

UN MUSEO PARA RECOGER TODO EL PATRIMONIO DE LA NOCHE DE LAS PEPITAS

Lo que ha permitido que se haya compartido la responsabilidad de mantener esta tradición única en el mundo sobre la que se ciernes incertezas, sobre todo por la falta de relevo generacional que provoca que cada vez los miembros de las rondallas sean de edad más avanzada "porque los gustos musicales están cambiando".

Nos lo cuenta Juan Luis Vázquez Cacabelos que a sus 70 años volverá a salir a cantar con su Rondalla del Club de Campo como lleva haciendo los últimos 30 años aunque, como nos recuerda, "fue con 15 años cuando salí por primera vez".

Y al que la ilusión de poder salir a cantar todos los años con sus compañeros "que son ya como de mi familia" para estrenar tres nuevas canciones en su repertorio, en el que están recopilando algunas piezas "de hace 40 o 50 años" para interpretarlas tanto en el escenario oficial de la fiesta, sito en la Plaza de Armas, como bajo los balcones de las calles en las que se les reclame y en bares y restaurantes "a donde iremos al final de la noche a picar algo" y donde seguirán cantando y celebrando esta fiesta que identifica toda una ciudad con la música popular.

Que se quiere proponer como Fiesta de Interés Turístico Nacional, aunque según nos cuenta José Luis "eso no nos va a cambiar mucho", como sí podría hacerlo un museo, inexistente en la actualidad, y que albergaría el enorme patrimonio material e inmaterial que suponen unas canciones originales "compuestas y escritas para esta fiesta" como Ondas do mar, Requiebro o Madrigalesca "que son canciones formidables, que quienes las compusieron hicieron un esfuerzo extraordinario y que aún se conservan", pero que se teme puedan perderse "porque los modismos son distintos y la forma de cantar hoy no es la misma que hace 40 o 50 años".

De ahí la posibilidad de poder recopilar en este museo toda la tradición y el patrimonio de La Noche de las Pepitas que, y de eso no hay peligro, llenará aún durante muchos años las calles de Ferrol de habaneras dedicadas a la ciudad y a sus mujeres y hombres.