Feijóo le traslada a Macri su preocupación por la inestabilidad que sufre Argentina

La Xunta está preocupada por la situación de los 176.000 gallegos que residen en Argentina. Además, la inestabilidad que atraviesa el país afecta no sólo a los ciudadanos españoles que viven allí sino también a las empresas que operan en la zona.

El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el viaje institucional que está realizando estos días para reunirse con Mauricio Macri, el presidente de la República Argentina. "Hablamos de pesca, de turismo y de la situación política general en Europa", explicaba Feijóo este miércoles tras el encuentro, que se celebró en la Quinta de los Olivos, en Buenos Aires.

"Le he transmitido la inquietud que le produce a los 176.000 gallegos que residen en Argentina la inestabilidad que sufre el país", explicaba el mandatario autonómico a los medios. "Él me ha trasladado su interés por volver a la estabilidad cambiaria y por volver al control de la inflacción y de capitales".

VIAJE A ARGENTINA

Antes de la reunión con el presidente de la República, Alberto Núñez Feijóo estuvo en la región de la Patagonia, en la que Galicia tiene fuertes intereses pesqueros. Así, el mandatario autonómico, junto con la conselleira de Mar, Rosa Quintana y el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitaron esta semana varias plantas de empresas gallegas en diferentes puntos de la región.

Feijóo también le pidió a las autoridades del país la ampliación del puerto de Madryn, que utilizan habitualmente las empresas gallegas y que se ha quedado pequeño.

XACOBEO

En Comodoro Rivadavia la comitiva gallega aprovechó para promocionar el Camino de Santiago y el próximo Año Santo que se celebra en 2021.

Coma sempre, os galegos no exterior, os mellores embaixadores de Galicia, e estou seguro de que tamén o seredes do Xacobeo 2021. Grazas a todas as irmandades, casas de Galicia e centros galegos por abandeirar unha galeguidade aberta e tolerante pic.twitter.com/rn6xS6CuEi