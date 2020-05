Fase 2 en Santiago: los clientes vuelven al interior de los bares, con distancia y mascarilla

La situación en Galicia empieza a parecerse a la normalidad, aunque solo sea en pequeños hábitos, como es tomarse un café dentro de un bar. Después, uno levanta la vista y observa la separación entre mesas, la retirada de mucho mobiliario o la mascarilla de los camareros, y se da cuenta de que se trata de una "nueva normalidad".

Desde este lunes, 25 de mayo, Galicia está en fase 2. Toda Galicia retoma poco a poco más actividad y a la misma velocidad. Hay todavía varias restricciones que muchos no entienden, incluido el Presidente de la Xunta, como es la prohibición de moverse entre provincias libremente. Núñez Feijóo sigue reclamando al gobierno central que se permite la libre circulación por todo el territorio gallego. No parece tener mucho sentido que los de Cesures no pueda cruzar a Padrón y viceversa o que los habitantes de A Estrada no puedan llegar a Teo.

LOS BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES ABREN EL INTERIOR DE LOS LOCALES

La entrada en fase 2 supone, eso sí, que ya podemos acceder al interior de los locales de hostelería. Eso sí, el aforo está limitado, así es que sus responsables han optado por retirar mesas y sillas para guardar las distancias obligatorias entre clientes. También hemos visto a camareros con mascarilla y desinfección de mesa entre servicio y servicio.

En la primera semana en fase 2 la Xunta ha decidido limitar el aforo en los locales hosteleros al 40%. No obstante, la semana que viene el aforo permitido se elevará a la mitad, el 50%. Todavía no es una decisión definitiva, pero sí es lo que propone el gobierno gallego.

LOS CENTROS COMERCIALES PUEDEN ABRIR EN LA FASE 2

En esta fase también se abren los centros comerciales, como El Corte Inglés, en el Restollal. Eso sí, con amplias exigencias de seguridad: contarán con toda su superficie abierta y la totalidad de su propuesta comercial que será atendida por la misma plantilla que había antes de la crisis sanitaria. Recomiendan, además, el uso de mascarilla en el interior de esta superficie y su aforo también se ha visto limitado.

Además de gel hidroalcohólico a la entrada y en diversos lugares del establecimiento, se han instalado vinilos en el suelo recordando la necesidad de guardar la distancia personal de dos metros, así como mamparas biológicas en cajas, puntos de información, mostradores… con el fin de propiciar el distanciamiento entre las personas.