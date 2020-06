Fase 3: los gimnasios abren con restricciones y distancia

Galicia es una de las comunidades que ha pasado a fase 3 y, en esta etapa de la desescalada, pueden volver a abrir los gimnasios, aunque todavía con varias restricciones.

En Santiago de Compostela uno de los más conocidos y con las mayores instalaciones es el complejo deportivo Multiusos Fontes do Sar y Santa Isabel. Son dos edificios en dos zonas de la ciudad. Han abierto de nuevo sus puertas, pero con un control importante del aforo: antes de entrar los usuarios sabrán la gente que ya se encuentra dentro del complejo deportivo, también se les tomará la temperatura en la muñeca y, si tienen fiebre, el torno que da acceso a las instalaciones se bloqueará impidiendo el paso.

Desde la gerencia de este complejo nos cuentan que también han instalado alfombras con viricidas en los accesos, mamparas de seguridad o bolsas para que la clientela guarde las pertenencias en las taquillas.

En estas instalaciones compostelanas han instalado, además, un sistema de semáforo en las máquinas: verde quiere decir que está lista para su uso; rojo que requiere de desinfección. Se ha reforzado la limpieza y se han instalado puntos de uso para los que quieran volver a limpiar la maquina que van a usar, con soluciones desinfectantes y papel.

Desinfección en las taquillas de Santa Isabel (Santiago)

Para las clases de cualquier disciplina deportiva es necesario reservar plaza, solo se permiten 20 alumnos por clase y, para aquellos que se queden fuera, podrán seguirlas por streaming.

¿QUÉ OCURRE CON LAS PISCINAS?

El complejo Multiusos Fontes do Sar dispone también de piscinas que vuelven a abrir sus puertas. Son de uso libre y no requiere de reserva o cita previa. No obstante, también aquí hay restricciones con el número de personas que pueden emplearlas a la vez. En Santa Isabel, por ejemplo, no se permitirá más de 5 o 6 personas por calle.

El gerente del complejo, Antón Antelo, en declaraciones a COPE Santiago, contaba también que se ha aumentado el nivel de cloro para evitar la propagación del virus, así es que solicitan a los usuarios que se pongan gafas para nadar, especialmente a los más sensibles.