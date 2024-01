Cadena de favores para ayudar a un equipo de hockey de Galicia por el extravío de su maleta

Fue una odisea: ¿Cómo se juega un partido de hockey sin sticks o sin el material deportivo fundamental? Pues difícilmente… Pero al final, se las apañaron.

Sucedió el fin de semana del 13 y 14 de enero de este 2024. El equipo de hockey a patines AC Ordes, de esa localidad coruñesa, tenía doble cita deportiva en Cataluña para disputar dos partidos.

El problema llegó cuando aterrizaron en Barcelona y la compañía Vueling les comunicó que su maleta se había extraviado. Puede pasar en cualquier viaje en avión con el equipaje facturado. Pero esto, para el club, supuso todo un quebradero de cabeza que tenían que solucionar a contrarreloj para poder disputar los encuentros previstos. Ese era el motivo de su viaje.

Al llegar a Barcelona empezaron a pedir favores: “Una tienda que nos esperó fuera de horario para comprar once sticks, después fuimos a Castelldefels porque el Liceo nos dejaba material, un casco y unas guardas para el sábado por la tarde. Por la noche, después del partido, fuimos a devolverles el material porque ellos tenían partido al día siguiente y lo necesitaban para el domingo. Volvimos a pedir favores para el domingo, entonces. El Vendrell, que jugábamos contra ellos, nos dejaron para el portero suplente y unos amigos para el titular.” Nos explica José Ramón López, entrenador del A.C. Ordes.

Se puede decir que se activó una ola solidaria entre distintos equipos, incluso rivales, que no enemigos. Pero, además de esa cadena solidaria, tuvieron que comprar equipamiento deportivo, lo que supuso una inversión de 1.500 euros, desembolso importante con el que no contaban.

Los resultados deportivos no acompañaron, también es verdad que era difícil jugar en esas condiciones: “El problema económico, el problema deportivo… para los porteros es muy difícil jugar con un material que no es el tuyo, que no estás acostumbrado, cambia de una marca a otra… son muchos inconvenientes”.

La maleta se les había quedado enganchada en la cinta. Han podido recuperarla, por fin, pero siguen peleando la reclamación con la compañía Vueling. En el lado positivo del fin de semana, su encuentro con el actor Luis Zahera en el aeropuerto.