Estos son los galardonados con las Medallas Castelao de Galicia de este 2020

El Gobierno gallego ha acordado reconocer con las 'Medallas Castelao' en su edición de 2020 al grupo de música tradicional A Roda, a la asociación Amigos do Camiño de Santiago, a la periodista Pilar Cernuda, a la atleta Ana Peleteiro y al presentador Xosé Manuel Piñeiro, conocido como 'Superpiñeiro'.

La Medalla Castelao es una condecoración de carácter civil que concede la Xunta y que reconoce la aportación artística, literaria, intelectual o en cualquier ámbito significativo para Galicia. Este galardón se entrega cada año el 28 de junio, para conmemorar el retorno a Galicia de los restos del intelectual galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

En el caso de A Roda, la Xunta destaca que "Desde su origen en las tabernas de Vigo en los años setenta, han pasado por innumerables países visitando centros gallegos en la diáspora. Forman parte ya del patrimonio cultural de Galicia y suman esta medalla a otros reconocimientos, como el Premio de la Crítica de Galicia".

En cuanto a las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, se reconoce a "Instituciones sin ánimo de lucro repartidas por toda la península que, desde hace décadas, colaboran en la conservación de la Ruta Xacobea en la difusión de sus valores y en la atención a los peregrinos".

Caso distinto es el de Pilar Cernuda, periodista natural de Santiago especializada en información política y que cuenta "con una amplia y exitosa trayectoria en numerosos medios de comunicación, en los que sigue colaborando, tanto escritos como audiovisuales" que, para la Xunta, le hacen merecedora de este galardón.

Reconocimiento a una trayectoria profesional que se reproduce en el caso de Xosé Manuel Piñeiro, conductor, entre otros, del programa Supermartes de la TVG que le dio el sobrenombre de "Superpiñeiro". Comunicador que recibirá la Medalla Castelao "por haber demostrado durante décadas su profesionalidad ante las cámaras y su empatía y buena relación con los espectadores".

El 5º galardón de la edición de 2020 será para la deportista de Ribeira, Ana Peleteiro, campenoa de Europa de triple salto en pista cubierta y, en la actualidad, considerada entre las tres mejores el mundo en esta disciplina atlética que, como recuerda la Xunta, "a sus 24 años acumula medallas y récords, siendo plusmarquista nacional en triple salto en todas las categorías de edad a partir de sub-18".

Tras anunciar los galardonados este año en rueda de prensa, el Presidente de la Xunta compartía en redes sociales un mensaje de felicitación para todos ellos

