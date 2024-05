A este cole de Galicia se entra en zapatillas y los que lloran son los padres

En el CRA de Valga, lo primero que hay que hacer para entrar a clase es cambiarse el calzado: y no porque antes de acceder al centro haya que atravesar un lodazal, todo lo contrario, tanto el entorno como las aulas parecen de estrena. Lo de ponerse en "zapatillas de cole" es para que tanto el alumnado como las profes se sienta "como na casa".

No lo sabíamos esta mañana, antes de acercarnos para celebrar el Día de la Familia, si no, habríamos traído unas pantuflas junto a la grabadora y la libreta... Nos reciben en Vilarello, una de las seis escuelas que funcionan bajo el mismo paraguas de este Centro Rural Agrupado, en el que están también Ferreirós, Campaña, Chenlo, Forno y Xanza. Al frente del equipo, Antía Piñeiro, que empezó aquí hace siete años y desde el curso pasado es la directora.

La situación cuando ella llegó era bien distinta a la de ahora: "estabamos a punto de pechar por falta de alumnado" cuenta. Ahora, sonríe cuando dice que tienen alumnado de diez concellos diferentes, y no todos precisamente del entorno. Hay algo de necesidades de conciliación, pero mucho de que las familias creen en un proyecto educativo centrado en los peques y organizado por proyectos, "non clases maxistrais". De ahí que peques que viven a casi tres cuartos de hora (en Meis, por ejemplo) compartan aula aquí con compañeros de Santiago, Padrón, Rianxo, Pontecesures... Lo difícil es casi encontrar a alguien de aquí: "o ano que ven virá un pequeno que é veciño, o único" explica Piñeiro. Todavía no tiene zapatillas en la estantería de entrada... pero ya lo han ido a visitar varias veces cuando salen de excursión y así, ya va conociendo a los que serán sus compañeros de pupitre y juegos a partir de septiembre. Sin darse cuenta





APRENDER JUGANDO... PARTIENDO DE LAS VIVENCIAS DE LOS PEQUES

Con la misma naturalidad, sin darse cuenta, aprenden cada día en este cole: "hay veces que me quedo pasmada con lo que me cuenta la niña", explica Ruth, una de las mamás que ha venido hoy a celebrar el Día de la Familia. "El otro día estábamos desayunando y de repente me contó cómo es la reproducción del mejillón, a través de espermatozoides... Lo tuve que buscar!"

Porque resulta que este curso están trabajando los alimentos... desde el origen de los productos hasta la elaboración: "temos todas as escolas unha horta, cociña, nevera, de todo... así que estamos cociñando, facemos receitas , investigando a orixe dos alimentos..."En Vilarello empezaron con vacas y cerdos, pero como hay alumnado de Rianxo y la profe de prácticas también es de allí, también se han acercado ya hasta la costa. "Veu seu papá que era mariñeiro e tróuxonos un cachiño de Rianxo aquí á escola, trouxo mexillóns, explicou as artes de pesca... iso creou un interese no alumnado que acabamos collendo un autobús e indo a ver unha batea a Rianxo" Y construyendo, a escala, sus propias bateas, que adornan una de las aulas con los mejillones de papel de plata colgando.





Audio





MÁXIMA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LAS FAMILIAS

La entrega del profesorado en el CRA de Valga es máxima y no lo cuenta sólo la directora. Laura, alumna de Educación Infantil en prácticas estos meses aquí, quiso expresamente venir a completar su formación a este centro al enterarse de cómo trabajaban: "eu coñecía a escola de Vilarello por Instagram... encantábame, e a miña sorpresa foi que ao chegar aquí superou todas as miñas expectativas! Hai que estar aquí para entendelo... é espectacular, eu estou contentísima. Oxalá o cole no que estea algún día sexa a cuarta parte ca este!"

Audio





Marta, profe de apoyo en el CRA, ratifica punto por punto: "teño a experiencia doutros coles... e é outro mundo. Noutros coles hai sempre como máis barreiras, aquí non. E iso é moi bonito... cousas realistas, pero é así. É totalmente diferente a todo no que eu estiven"



Audio





AQUÍ LLORAN... LOS PADRES Y LAS MADRES

Así que no es de extrañar que las familias también arrimen el hombro... hasta el punto de que hay quien ha venido a ayudar a pintar el aula hace unos días aprovechando que era festivo, o a arar el huerto donde crecen las lechugas que ya han empezado a preparar en ensalada los "minichefs". La directora explica que desde el concello les aportan "un montón" de material para todas las mejoras que han ido haciendo pero la suma de manos (y de muchas horas extra de trabajo) de profes y familias hace posible la "magia". "Apuntámonos a todo o que nos poida traer recursos" explica Piñeiro. Hace poco estuvieron de excursión en una granja escuela, un viaje que les costó casi la mitad del presupuesto que les aporta la Consellería de Educación. "Conseguimos unha subvención de Medio Rural, que nin siquera é de Educación, pero encaixaba para o noso proxecto do Mastercra. Tamén participamos en todos os programas e plans que están destinados a Educación Infantil... estamos en máis de trinta concursos ou programas inscritos e iso supón casi 20.000 euros máis de recursos".

"As profesoras son encantadoras, non hai por donde collelas de boas", dice Marisa, una de las abuelas que hoy comparte pupitre con su nieta, Lara. "Ela ven feliz feliz". A Marisa también se la ve encantada. Ruth, la mamá de Celia, confiesa que en su casa tampoco hay lloros para venir al cole. En todo caso la que lleva llorando desde el verano es ella, porque su hija está en el último curso en Vilarello: "después de aquí, a dónde nos vamos a ir?"





Vídeo





Después de abrir la Asamblea a las familias, la siguiente parada en este día especial fue el espacio de arte, donde cada peque dibujó a su propia familia. Menos mal que estos retratos siempre se ven con los ojos del amor... Hubo también taller de máscaras y taller de tazas personalizadas para recordar este día, y por supuesto, merienda en la que no faltaron mejillones!





EUROVISIÓN TIENE SU PREVIA EN ... EL FESTIVALGA

Lo que no hubo en esta fiesta fue música... pero es que están todavía con la "resaca eurovisiva". Este es el quinto año que desde el CRA organizan "O FESTIVALGA". Si en todos los centros educativos hicieron encaje de bolillos durante la pandemia...éste no iba a ser menos! "Comezamos no confinamento, como non podiamos facer nada xuntos, plantexabamos un reto para facer na casa, e no día de Europa a idea foi imitar o festival de eurovisión", explica Antía. Y lo que empezó con vídeos de diez segundos a través de aplicaciones móviles... se ha convertido en una cita anual a la que invitan a colegios del entorno, llenan el auditorio municipal en la víspera del eurofestival... y por supuesto, hay actuaciones tanto infantiles como del profesorado. Las pruebas de que aquí hay mucha más arte de la que cabe en las aulas del CRA está en su cuenta de instagram, @cradevalga. "Vestímonos de gala, de brilli brilli... hai entrega de premios ao alumnado, familias, coles...La sorpresa final es siempre la actuación de las profes, que este año hizo su versión del tema que presentó Ucrania hace unos años a la cita europea.

Llegadas a este punto... ya da igual dónde se celebre Eurovisión en 2025: donde hay que ir reservando butaca es en el Auditorio del Festivalga.





Vídeo