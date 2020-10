Más multas y cribado entre universitarios: así está la situación del coronavirus en Santiago en octubre

Las autoridades han puesto el foco en las reuniones entre persoas. Desde la medianoche del 15 de octubre se han limitado a un máximo de 10 en todo el territorio gallego. En Santiago de Compostela, esa restricción está ya en vigor desde principios del mes de septiembre. No obstante, preocupan las celebraciones de los universitarios y las fiestas en pisos. Estos encuentros son perseguidos por la policía y reciben sanciones de 200 euros, aunque podría incrementarse esa cuantía por tramo horario y en caso de que los infractores sean reincidentes.

El gobierno local de Santiago aumentará las multas por fiestas: segúna la hora serán de 500 o 750€

El gobierno municipal está trabajando en un decreto que fija multas de hasta 750 euros en caso de que la fiesta sea detectada más allá de las 3 de la madrugada.

LA USC ACTUARÁ FRENTE A COMPORTAMIENTOS IRRESPONSABLES SI SE DAN DENTRO DE LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS, NO FUERA

La USC y el Ayuntamiento de Santiago hacen constantes llamadas a la responsabilidad entre la comunidad educativa. El rector de la Universidad de Santiago, Antonio López, decía en COPE Santiago que desde el gobierno universitario no pueden sancionar conductas que se produzcan fuera de los espacios educativos. No obstante, estarán vigilantes para que no se den estos comportamientos ni dentro de las aulas ni en las residencias y actuarán en caso de que así sea.

La USC sancionará conductas irresponsables que se den en aulas o residencias, pero no en espacios privados fuera de la universidad

Máxima normalidad dentro de la situación excepcional que estamos viviendo, así valora el rector de la USC, Antonio López, el arranque de curso marcado por la pandemia. López matizó algunos de los datos que daba en las últimas horas el alcalde sobre la incidencia del coronavirus en la institución académica: en los últimos 7 días se confirmaron 20 positivos relacionados con el campus de Santiago y otros 3, en Lugo. Los 42 casos que citaba Sánchez Bugallo corresponden al total acumulado desde septiembre, con algún caso detectado incluso antes de que comenzasen las clases. Desde el inicio del curso, solo una persona se encontró mal estando en dependencias de la Universidad y se activaron los protocolos para su aislamiento.

CRIBADO DIAGNÓSTICO ENTRE UNIVERSITARIOS DE SANTIAGO

El área sanitaria de Santiago y Barbanza realiza en dos días un cribado diagnóstico a cerca de 1.000 estudiantes de la USC en los colegios mayores y residencias con el mayor número de residentes en la ciudad compostelana.

Esta decisión fue tomada en la última reunión del Comité Clinico, para actuar de una manera precoz frente a la trasmisión de casos entre estudiantes. Tras la recogida del censo y la organización de los equipos, se trasladan 3 equipos de enfermería a estos centros para realizar la toma de muestras para las pruebas PCR’s.

CASOS EN SANTIAGO

En el área sanitaria de Santiago pasamos de los 600 contagios activos, aunque en Santiago ciudad la incidencia acumulada ronda los 200 casos activos por 100.000 habitantes. El Concello compostelano junto al de Ames permanecen en nivel rojo, máximo nivel de alerta, por la incidencia del virus.

Datos de contagiados, curados y fallecidos en el área sanitaria compostelana. Fuente: Xunta de Galicia

Han fallecido en Compostela y comarca, además de en el Barbanza, más de 120 personas.