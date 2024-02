El entorno del Clínico de Santiago estrena zona ORA: "¿Salgo del hospital para cambiar el ticket?"

Martes de estreno en el entorno del hospital Clínico: seis calles tienen instalados desde hoy los parquímetros y están ya pintadas de azul. Son la Avenida de Barcelona, Bilbao, Antonio Rama, Manuel Caeiro, Sempre en Galiza y Valentín Varela Iglesias. Más de 280 plazas de aparcamiento, hasta ahora libre, pasan a ser de pago.

Esta semana será todavía de información a los usuarios que como José Manuel, no tenían ni idea de que se iba a poner en marcha esta medida. Él viene desde Val do Dubra con frecuencia a consulta en el CHUS, cuenta, y hoy cuando acababa de aparcar, sorpresa al encontrarse con una operaria de Tussa: " la vi venir, pensé que me venía a reclamar y le dije si era zona ORA y me explicó que es el primer día, pero que esta semana no multaban". Así que José Manuel, no pagó.

Un operario ultimaba el encendido de los parquímetros esta mañana y la aplicación para pagar el estacionamiento indicaba ya desde primera hora que estamos en "Zona General". Sin embargo, no habrá multas todavía para las personas que dejen su vehículo y no abonen el ticket: la bula durará una semana, para que la medida no pille desprevenidas a muchas personas.

La zona azul de estas calles del entorno del Clínico tiene la particularidad además de que no exige mover el vehículo cada dos horas, como sí ocurre en otras de "Zona General". Es un intento de dar facilidades a los usuarios del hospital, que pueden renovar el ticket desde la aplicación móvil, sin necesidad de bajar a la calle, al tiempo que se intenta evitar que haya vehículos "ventosa", que es como denominan en el concello a los coches que pasaban días y días en el mismo emplazamiento, al resultar totalmente gratuito.





Audio









¿SERVIRÁ PARA DESAHOGAR EL TRÁFICO EN EL CLÍNICO?

Mónica tenía consulta esta mañana en el Hospital y asegura que acude con "bastante frecuencia", así que sabe de las dificultades para encontrar donde dejar el coche. Hoy llegó una hora antes de la cita, para dejarlo en una zona de aparcamiento libre. "Yo lo veo fatal, hicieron un desastre de plazas para aparcar en este hospital y tener que estar pendiente del ticket o de meterlo en ese aparcamiento carísimo... me parece una animalada auténtica", asegura. Ella no confía en que la zona azul vaya a solventar el problema: "Si estoy pendiente de que me llamen para entrar en consulta... tengo que salir a cambiar el parking? No lo entiendo"

Belén también es de las habituales -desgraciadamente- en el CHUS. Ella viene desde Vedra, así que tiene pocas alternativas al vehículo privado: "non teño moi claro... porque o de vir de dúas en dúas horas... non teño claro que vaia facilitar moito, entras e non sabes por canto tempo, simplemente vai a ser que onde antes aparcabas gratis vas aparcar pagando", dice.

Para un enfermo crónico, os problemas para aparcar no CHUS son unha dificultade engadida



"A min limítame, porque onde antes tiña sitio para aparcar... vou ter que ir ao campus", dice una joven que trabaja en la avenida de Barcelona. Ahí encontramos también a Víctor, un visitador médico que le ve alguna ventaja a la zona ORA: "había escuchado que lo iban a poner, y por una parte, no me parece mal, porque yo vengo todos los días aquí y hay coches que sé que están constantemente aquí". Una opinión que comparte Jesús, vecino de la zona, para quien "incrementar los lugares de aparcamiento está bien, porque lo que hay ahora mismo es claramente insuficiente". "Es que cuando se hizo el hospital inicialmente tenían que prever el problema que venía detrás, fue un error muy grande no haber previsto por lo menos el doble de aparcamientos disponibles".

Entre tanto, Xunta y Concello de Santiago siguen sin llegar a un acuerdo que haga posible una solución definitiva al problema de estacionamiento en el entorno del CHUS. El concello anunció además hace unas semanas que se habilitaría provisionalmente una parcela junto al CIMUS, en la avenida de Barcelona, como aparcamiento temporal, pero la finca sigue intacta.

Una de las pacientes con las que hablábamos a las puertas del hospital, Belén, tiene claro que la falta de acuerdo para encontrar una salida a este caos es "porque os que teñen que decidir non veñen moito por aquí, si non, apurarían un pouco máis: para un enfermo crónico, isto é unha dificultade añadida".