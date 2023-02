Emigración de ida y vuelta: sus abuelos se marcharon a Venezuela, Miguel Ángel ha vuelto a Galicia

Cada vez es más habitual ver en Galicia a jóvenes procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil o Venezuela cursando estudios en la comunidad. La secretaría general de Emigración de la Xunta de Galicia tiene activas varias líneas de ayuda para captar talento en esos países entre los hijos y nietos de los emigrantes del siglo pasado.

Es el caso, por ejemplo, de las Bolsas de Excelencia para a Mocidade Exterior (BEME), que están disfrutanto cientos de jóvenes desde hace años.

Son "250 bolsas para cursar determinados estudos de máster que se inicien no curso 2023/24 nunha universidade galega e dirixidas a galegos/as que estean residindo no estranxeiro", según explican las bases de la convocatoria. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el mes de abril .

La bolsa tiene un importe de 7.500 o 8.000 euros (según la persona beneficiaria proceda de Europa o del resto del mundo) por curso completo de 60 créditos ECTS, y se destina a cubrir los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y mantenimiento en la Galicia territorial. Aquellos que se matriculen en un curso de mayor duración (90 créditos) dispondrán de un presupuesto total de entre 11.250 hasta 12.000 euros (en función del continente de origen del alumno).

A la convocatoria del año pasado se presentaron 532 solicitudes procedentes de 35 países distintos, un 12% más que el año anterior.

Miguel Ángel ha venido desde Venezuela

Hace ahora un año hizo su solicitud Miguel Ángel Álvarez, un chico de 29 años que vivía en Caracas y que ahora estudia un máster en dirección de empresas en la facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Lleva seis meses en Galicia pero conocía ya la comunidad porque sus abuelos paternos eran gallegos y cuando era niño había visitado ya Galicia.

Por el momento la experiencia está siendo buena para él. "Yo en Venezuela me licencié en ciencias administrativas, que es el equivalente de administración y dirección de empresas de aquí", explica en Cope Galicia. "Me interesó mucho ese máster y me va bastante bien, me gusta la universidad y he conocido gente de Brasil, de Uruguay, de Egipto, de Marruecos y de Galicia..."

Sus abuelos emigraron a Venezuela desde Ourense

Los abuelos paternos de Miguel Ángel eran de Ourense y emigraron a América en los años 50 del siglo pasado. "Mi abuelo primero fue a Brasil y después a Venezuela. Fue allí donde conoció a mi abuela.

¿Cómo descubrió la posibilidad de venir a estudiar a Galicia? Fue precisamente en una charla de la Secretaría Xeral de Emigración en la Hermandad Gallega de Caracas que dio el propio secretario xeral Antonio Rodríguez Miranda.

Ese tipo de centros en el exterior están siendo básicos para difundir las iniciativas de la Xunta para favorecer el retorno de los descendientes de emigrantes. En el caso de Caracas es, además, un centro básico de encuentro para los que en su día se marcharon de Galicia. "En la Hermandad gallega hay una comunidad bastante grande, sobretodo de gente mayor, de la edad de mis abuelos", explica.

Miguel Ángel no tiene claro que va a hacer en el futuro, pero le gustaría poder hacer un proyecto de vida en Galicia. "La idea de vernir acá es para integrarme en la comunidad, trabajar y aportar mi granitod e arena porque en Venezuela la situación es muy complicada desde hace décadas".

"Ya no es el país de oportunidades al que se marcharon los gallegos en los años 50 y 60 del siglo pasado" y él tiene claro que la gestión no está siendo buena. "Las reservas petroleras son enormes, pero no se aprovechan. Comparemos cómo está Arabia Saudita u otros países con petróleo y cómo Venezuela, donde la gente de muere de hambre".

Con relación al estilo de vida, no le ha costado demasiado adaptarse a la realidad de Galicia. Lo que más le cuesta es el clima. "Cuesta adaptarse porque uno está acostumbrado a una temperatura de entre 20 y 30 grados y allí llueve cuando tiene que llover. La lluvia está siendo complicada en Galicia".

