Donan lágrimas y saliva para la investigación en Santiago y este es el resultado: confirmado que la música modifica genes, proteínas y microbiota

En la película El diario de Noa, la actriz Gena Rowlands interpreta a una anciana que no reconoce al amor de su vida a pesar de tenerlo delante pero sin embargo toca al piano sin problema un preludio de Chopin que aprendió siendo niña.

¿Cuál es el botón que enciende la música en nuestra memoria? ¿Qué ladrillos construyen ese puente, que sin duda existe, entre el arte y la ciencia? Estas son algunas de las preguntas que intentan resolver los investigadores implicados en el proyecto Sensogenoma, que arrancó ya en 2022.

En ediciones anteriores ya pudieron confirmar que, efectivamente, la música influye de distinta manera en la genética de personas sanas y las que padecen alguna patología. Con las donaciones de sangre, saliva y lágrimas que se tomaron en el concierto del año pasado, dieron un paso adelante: resulta que también repercute en la microbiota bucal, el ecosistema que todas las personas tenemos en la boca, pero lo hace especialmente en las que sufren autismo, demencia o daño cerebral. Hablan de un hallazgo "fantástico", porque hay hipótesis que relacionan el origen de ciertas enfermedades neurodegenerativas con infecciones orales.

Sensogenoma Las muestras se toman en tres momentos del concierto

No aspiramos a curar el alzheimer o el autismo, pero sí entender qué está pasando ahí desde el punto de vista molecular Antonio Salas Investigador del proyecto Sensogenoma

En Sensogenoma no quieren levantar falsas expectativas pero sí, encontrar respuestas y cuantas más, mejor: el problema es que en ciencia "suele ocurrir que vas resolviendo algunas preguntas y surgen cien más", explica el doctor Federico Martinón. Otro de los investigadores principales del proyecto, Antonio Salas, plantea: "igual que se utilizan probióticos, prebióticos y simbióticos... imagínate que nosotros pudiéramos explicar exactamente qué hace el estímulo musical desplazando un ecosistema de microorganismos... y utilizarlo de manera terapéutica!"

Patricia Iglesias Martinón explica que Sensogenoma no quiere generar falsas expectativas

Hay un beneficio molecular después de acudir a un concierto: a partir de ahí, no sabemos nada más Federico Martinón Investigador del proyecto Sensogenoma

Y en la receta... una sonata de bach

Todavía estamos lejos de saber cuándo nos prescribirán música para atender a una patología degenerativa, ni si será un concierto de bachata o de repertorio clásico. En todo caso, para que la investigación avance es preciso seguir buscando. El día 3 de octubre, el auditorio de Santiago volverá a convertirse en un laboratorio en el que la real Filharmonía y la Banda Municipal de música interpretarán un repertorio secreto, como ha ocurrido en las citas anteriores.

En la presentación del evento, el director de la Banda, Casiano Mouriño, dejaba una leve pista: para generar "estímulos distintos en el público asistente" habrá dos partes bien diferenciadas: "unha primeira cunha música de carácter tranquilo, moi expresivo, mentres na segunda, o repertorio será máis alegre, rápido e divertido". Vamos, que empezarán en Adagio y terminarán en Allegro con moto...

Y como en citas anteriores, antes del concierto, en el intermedio y al final, se recogerán muestras entre 150 asistentes. La inscripción para participar como donante está abierta en la web sensogenomics.com. También se puede participar como público, pagando un donativo de 5 euros para el proyecto.

concierto sensogenoma, cien por cien inclusivo

Una de las novedades de este año es que se contará entre los voluntarios participantes con personas sordas, que podrán seguir el concierto con mochilas vibratorias. El año pasado ya habían asistido personas con déficit auditivo, portando no estos dispositivos, sino unos globos "que algúns se pincharon no medio do concerto... pero nos dixeron que se aburriron un montón, que non notaban nada". Este año se quiere facilitar una mejor experiencia también para ellos.

"Vai a ser un concerto descontraído, descontracturado", avanza Laura Navarro, musicóloga y coordinadora del proyecto Sensogenoma. Porque no se va a separar en sesiones diferentes a las personas que tienen alguna patología del resto del público en general. "Vai ser moi interesante, temos moita ilusión en ver que vai pasar este ano"

Salas añade que "ya es el momento en el que no haya que segregar grupos: esperamos que sea un ejemplo también de inclusión, porque pocos ejemplos habrá tan inclusivos como este"

En todo caso, recordamos las palabras de Martinón, que son palabra de médico: "la música se puede usar sin dosis límites y sin efectos secundarios conocidos, antes y después de Sensogenoma. Eso está fuera de discusión". Deseando que me carguen ya esta prescripción en la tarjeta sanitaria.