Se buscan donantes de lágrimas en Santiago

Que la música tiene efectos beneficiosos para la salud parece algo obvio pero desde hace dos años, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) tiene en marcha una investigación para tratar de comprender el por qué. El proyecto Sensogenoma midió hasta ahora en muestras de sangre y saliva que la música produce alteraciones genéticas en las personas que la escuchan y que, cuando tienen enfermedades neurodegenerativas "parece que la música trata de devolver el cerebro a su situación de salud, a su situación normal", explica el doctor Federico Martinón, uno de los investigadores principales.

"¿Se puede utizar la música con fines terapéuticos? ¿En qué dosis? ¿Con qué pautas?" Son preguntas que el propio Martinón reconoce que todavía están lejos de responder, pero que en todo caso, lo es necesario seguir investigando. Para ello, es preciso continuar tomando muestras. "La muestra ideal sería el cerebro", pero no es viable tomar una muestra para un experimento... Así que en Sensogenoma amplían el rastreo en zonas lo más próximas que sea posible. "El ojo es una extensión de nuestro cerebro", recuerda el investigador.

COncierto con sonómetro y recogida de lágrimas

El próximo 27 de septiembre se celebrará el tercer concierto experimental dentro de Sensogenoma. Igual que en ocasiones anteriores, entre el público habrá pacientes de enfermedades degenerativas como Alzheimer, trastornos del espectro autista o parálisis cerebral, gracias a la colaboración de asociaciones como AGADEA, SARELA o COGAMI. Pero además, los resultados de las muestras que se tomen a estas personas antes de empezar el concierto, en el descanso y al finalizar, se compararán con las de asistentes sin patologías.

Se buscan 200 donantes que quieran acudir como público. En esta ocasión además de aportar las muestras de sangre y saliva, seguirán el concierto con un sensor de pequeño tamaño en la mano con el que se medirá "el ritmo cardíaco y la actividad electrodérmica, si te pone los pelos de punta o no la canción", explica la coordinadora de Sensogenoma, Laura Navarro. Otra novedad es que también se recogerá muestra de lágrima, a través de un procedimiento poco invasivo: "una tira muy finita que se coloca sobre la superficie del párpado inferior y sólo por capilaridad, la lágrima circula. De hecho, la persona no nota como si se metiera un mosquito en el ojo, no", explica Antonio Salas, otro de los investigadores principales del proyecto.

Sensogenoma Durante el concierto se toman muestras de saliva, sangre y también lágrimas

Las personas que quieran participar como donantes tienen que ser mayores de 18 años. Las inscripciones se pueden realizar desde hoy jueves en la página web del proyecto donde se facilita identificación básica y además, hay que seleccionar horario para firmar el consentimiento informado para participar en el proyecto.

También se puede acudir como público sin realizar donación alguna. A partir del 10 de septiembre estarán disponibles ochocientas entradas al precio de 5 euros. Se podrán adquirir en la web de Compostela Cultura y también en la Zona C.

El concierto se celebrará en el Auditorio de Galicia, que volverá a tener en sus pasillos ese día un gran dispositivo de enfermería para garantizar la recogida ágil de las muestras. Sobre el escenario, además de la Real Filharmonía de Galicia, que lleva implicada desde el inicio en este proyecto, estará la Banda Municipal de Música de Santiago . El repertorio que van a interpretar es secreto, sólo hay una pista: será música de cine. Emoción asegurada.