División de opiniones ante las obras en Milladoiro (A Coruña): "acabarán haciendo una circunvalación"

Ya no se puede aparcar en el arcén en dirección a Santiago

Dos operarios a bordo de una furgoneta distribuyen vallas amarillas y rojas calle abajo por la travesía principal de O Milladoiro, desde hoy, oficialmente ya en obras. Arrancan, en el mejor de los casos, dieciocho meses de humanización.

A todo el mundo se le hace largo pensar en año y medio con la calle levantada, sobre todo, porque creen que empeorarán los atascos. Nos lo dice Pilar, que se desplaza a diario a trabajar a Santiago: "voy a tener que salir una hora antes de casa por culpa de los atascos", asegura. "Esto va a ser un colapso para colegios... va a ser horrible: si ya dos carriles no llegan ahora, uno solo..." añade otra vecina, con la vista puesta no ya en el período que duren las obras, sino en el diseño final. "Tanto coche que hay... imagínate, las colas van a llegar a no sé dónde, vamos a llegar tarde a todos los sitios"

Las dos son residentes en Milladoiro, pero no en la calle en la que se van a realizar los trabajos. Los que viven en plena travesía tienen otro punto de vista: el que dan el ruido y la contaminación que genera el tránsito de decenas de miles de coches cada día. La de Eliseo es la voz más rotunda: por él, "que eliminaran todos los coches de esta calle" y recuerda que entre los proyectos que se bajaron para "solucionar" la papeleta fue incluso hacer un túnel. "Dentro de cinco o seis años van a hacer la circunvalación, al ver que el tráfico va a estar completemente saturado, las administraciones sacarán el tráfico de aquí". Cerca de Eliseo vive Antonio, que también recuerda cómo era la calle cuando se instaló con su familia en Milladoiro hace treinta años: "era parecido a cómo la van a dejar ahora, con menos servicios... pero con menos carriles de circulación que los que hay ahora". "Pienso que todo se puede mejorar, pero peor no va a quedar, esto es un sinvivir con todo el tráfico que pasa por aquí, es mucho"

tampoco hay unanimidad en el comercio local

En la zona donde han empezado a instalarse las vallas de obra hay muchos pequeños establecimientos comerciales: tiendas de ropa, fruterías, negocios de fotografía, barberías, peluquerías, una autoescuela... La mayoría se resisten a opinar al ver el micrófono: hay quien trabaja y también reside en Milladoiro y también, quien sólo viene a trabajar. Y las opiniones no son unánimes. "A ver si llegamos al final de las obras, porque dos años..." dice uno. Porque lo que más preocupa es que mientras duren los trabajos se quedarán sin las zonas de aparcamiento que había hasta ahora...y después, también. "Nosotros tenemos otra tienda en Santiago, en Conxo, y hay gente que viene aquí porque allí no hay donde aparcar. Ahora, ni aquí ni allá" se lamenta otro. Recuerdan también que mucha clientela viene de fuera porque les queda de paso: "después, al no poder parar, seguirán a Santiago".

"¿Que es un rollo las obras? Pues claro... pero creo que van a ser beneficiosas" dicen en otro establecimiento donde aseguran que en estos momentos siempre tienen las puertas cerradas a causa del ruido y los humos del tráfico. "Hay que echarle paciencia, pero creo que va a ser para mejor". "Yo creo que compensará", añade Erna, que asegura estar "conforme" con su tienda de ropa en Milladoiro desde hace nueve años. "Pero ojo con el tráfico...porque va a haber problemas", desliza.

La parada de taxis continúa en el lugar habitual, a media calle, al menos hoy. En uno de los vehículos preparados para el servicio está Dante, que no saben dónde los reubicarán ni cuando empiecen los trabajos ni después. Él tampoco está seguro de si el diseño va a soportar todo el tráfico que hay a diario: " si o tráfico o temos que soportar por aquí da mesma forma, non vai ser viable. Non sei si van a facer algún tipo de alternativa".

Muchos escaparates lucen los carteles que informan de las dos manifestaciónes previstas convocadas bajo el lema "Humanización, así non". A pie de calle, nadie sabe decir quién ha organizado las protestas: "una chica del barrio que es muy activa", dice una de las vecinas, que asegura que acudirá tanto esta tarde como el sábado. "Ya está todo decidido, pero... yo no estoy de acuerdo"