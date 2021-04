Detectadas las variantes británica y sudafricana en el brote de A Pobra do Caramiñal que provoca 79 contagios

Desde el pasado 9 de abril la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal, situada en la comarca costera del Barbanza de poco menos de 10.000 habitantes, se encuentra en el nivel máximo de restricciones que marca la normativa de la Xunta de Galicia para aquellas localidades donde el incremento de contagios provoca una subida de la incidencia acumulada (IA) a 14 días por encima de 500 casos por 100.000 habitantes.

Eso como norma general, porque se tienen en cuenta otras variables a la hora de decidir, no sólo que un ayuntamiento entra en ese nivel de restricciones severas que supone el cierre perimetral, el cierre de toda la hostelería y la prohibición de reuniones de personas no convivientes, sino también su salida.

Entre esos criterios se encuentra la población del municipio, ya que a menor número de contagios, crece la IA exponencialmente en localidades más pequeñas, además de esa incidencia a siete y tres días y el tipo de brotes que se produzca. Más, desde la aparición de las cepas británica y sudafricana del SARS-Cov-2 en Galicia.

En el caso de A Pobra, desde hace ya más de una semana los indicadores apuntan a un descenso en el número de contagios, que llegó a provocar una IA por encima de 560 casos en el punto más alto, poco después de quedar cerrada perimetralmente el pasado 9 de abril.

De esta forma, y según los datos ofrecidos a 22 de abril por el SERGAS, A Pobra registra 33 contagios a 14 días con una IA de 354, y 11 en la última semana, lo que sitúa esta incidencia en 126. Cifras que bien podrían haber llevado al Comité clínico de expertos en su reunión de este martes a rebajar las restricciones a nivel alto.

Sin embargo, y según publica el Diario Oficial de Galicia de este miércoles, 21 de abril, se propone que A Pobra do Caramiñal se mantenga "no nivel máximo, en lugar de baixalo ao nivel alto que indican as súas taxas, debido á existencia dun abrocho con, polo menos, 79 casos, en que se identificaron as variantes británica e sudafricana, altamente transmisibles, polo que o risco de aumento da incidencia é moi alto".

Casos que no se corresponden a contagios registrados sólo en el municipio pobrense, sino que se han producido desde el primer brote detectado en esta localidad hacia otras de su entorno, caso de Ribeira, Boiro o Rianxo, según explicaban desde el Ejecutivo local en sus redes sociales.

De esta forma, A Pobra seguirá al menos hasta la semana que viene, con el nivel máximo de restricciones, a la espera de la decisión que pueda adoptar este viernes el subcomité clínico.

Misma jornada, este 23 de abril, en la que la localidad vecina de Ribeira sube a nivel alto, con los contagios estabilizándose pero aún sin descender, al igual que Rianxo, que estrena nivel medio, al que desciende Boiro, donde sí se está produciendo en los últimos días un descenso significativo en el número de contagios y la IA a 14 días se sitúa en el entorno de 100 casos, tras llevar en nivel alto desde el 12 de abril, lo que ha supuesto el cierre del interior de los establecimientos hosteleros y la reducción del aforo en terrazas al 50 %.