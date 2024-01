La desesperación de un vecino de Santiago por la limpieza en el río Sar: "Va a pasar una desgracia"

Es la voz de la frustración: Froilán vive en Conxo, muy cerca del río Sar. Compró esta vivienda en 2008, aunque la casa tiene más de 150 años de historia. La restauró con la ilusión de quien comienza con un proyecto vital. Nos explica que nunca ha tenido problemas, hasta el año 2022. Ahí comenzaron sus quebraderos de cabeza. ¿El motivo? La falta de limpieza del río provoca crecidas de agua que acaba en su hogar. La última inundación le causó daños por valor de 30.000 euros.

Este vecino de Ponte Pereda nos atiende desesperado y se pregunta: ¿Se puede tener el río así? El problema es la gran cantidad de vegetación tirada en medio del río, esa vegetación compuesta por pequeños árboles y ramas acaban arrastrados río abajo y taponan el puente de Suarribas, “que está un poco más abajo de mi vivienda y se atasca porque no limpian. Cortan los árboles, pero dejan los troncos ahí, al lado del río”.

El vecino al que se le inundó la casa en Santiago: "todo lo de la planta baja no vale para nada" Un vecino de Conxo se cansa de pedir al Ayuntamiento de Santiago que limpie el río y, tras las últimas lluvias, su casa se ha inundado: "el puente hace de tapón" Redacción COPE SantiagoSantiago de Compostela 19 sep 2023 - 13:37

Froilán nos explica que el agua acaba en su vivienda debido a esa falta de limpieza: “50 centímetros de agua, todos los muebles destrozados, cocina… ¡Bah!”, nos comenta indignado: “es un despropósito. Llevo desde 2022 protestando”.

LA PARADOJA DEL GOBIERNO DE BNG Y CA

En la charla con COPE Santiago, Froilán muestra su indignación por la respuesta del gobierno municipal: “Lo simpático es que cuando estaban los socialistas, la que es ahora alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), lo sacó en pleno, pidiendo la limpieza del río. La concejala de entonces del PSOE llegó a decir que a quién se le ocurría construir cerca del río, cuando mi casa es antigua. Entonces (los nacionalistas) se escandalizaron por esa respuesta y ahora están ellos en el poder y no hacen nada”.

Este vecino nos explica que en septiembre ya se puso en contacto con la alcaldesa compostelana para advertirle de que iba a volver a ocurrir, su respuesta fue que no se preocupase y una semana después “me volvió a pasar”.

Froilán insiste en que es la falta de limpieza la causa de las inundaciones y recuerda el día en que Compostela se inundó en varias zonas de la ciudad, desde el casco histórico al centro, pasando por arterias principales como la Avenida de Lugo. Fue un día de colapso por la cantidad de precipitaciones caídas en poco tiempo. Sucedió en octubre de 2023 y entonces en su casa no entró ni gota “porque estaba el río limpio”.

“UN DÍA VA A PASAR UNA DESGRACIA”

Este vecino insiste en la cantidad de vegetación que puebla los márgenes del río Sar: “Llevo protestando… por registro… pidiendo que limpien el río con cierta periodicidad. Un día va a pasar una desgracia porque hay un montón de árboles que van a caer en el camino y va a haber una desgracia. Yo tengo más de diez entradas por registro y no me contestan”.

También ha puesto una queja en la institución de la Valedora do Pobo: “Y tampoco le contestan. La Xunta explicó a la Valedora que es competencia del concello tener el río limpio, no de Augas de Galicia, y en el concello no dicen nada”.

Froilán lo tiene claro, si se vuelve a inundar su vivienda acudirá a los tribunales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado