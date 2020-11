Denuncias ciudadanas por las facturas del agua: de 50 a más de 200 euros de un recibo a otro

El PP de Ames ha querido denunciar públicamente los cobros abusivos en el recibo del agua en ese Concello. El portavoz popular Ramón García Argibay nos ponía un ejemplo de un caso que les ha llegado: una vivienda donde el recibo solía estar alrededor de los 50 euros y que, en el siguiente, ha superado los 290 euros. ¿Es esto normal? ¿Por qué se da esta situación?

De 50 a más de 200 euros en recibos del agua

Los populares del concello de Ames nos explican que el cobro del agua va por tramos, en función del consumo. También en Santiago se penaliza a los mayores consumidores en un intento de ahorrar agua y evitar despilfarros. Así es que, una vez que alcanzas los tramos más altos de consumo el recibo se dispara. Una medida que, en tiempos normales, puede ser beneficiosa y aplaudida, se ha vuelto en contra de la ciudadanía. Argibay nos pone un ejemplo, el caso de un vecino: "en el primer recibo se le hizo una estimación a la baja y en el siguiente se computó la diferencia, esto provocó que cambiase de tramo, de ahí un incremento del 138% de lo que ha tenido que pagar". Según nos explica el popular esto está pasando con muchísimos abonados y, en muchos casos, los ciudadanos no se enteran de la situación.

Argibay pide al Concello de Ames que haga una revisión de oficio de estos recibos y aplique los descuentos en las siguientes tarifas y reclaman que las lecturas se hagan de manera corriente.

QUEJAS EN SANTIAGO Y AMES

No obstante, esto no solo ocurre en Ames. Vecinos de la zona de Fontiñas, San Pedro, Almáciga, Vista Alegre o la zona de La Estila nos aportan sus propias facturas y denuncian esta situación.

Es el caso de una compostelana que vive en un piso de 84 metros cuadrados con otra persona. En total son dos. No se explica cómo ni por qué ha pasado de pagar 33,44 euros a los más de 58 euros de la siguiente factura.

Un vecino se queja en COPE: Es obvio que en mi familia se consumieron entre febrero y julio 60 m3, soy consciente de que por aquel entonces se lavaba toda la compra. Pero la distribución del consumo no ha sido 15 + 45, en todo caso 30 y 30, la diferencia en importes es muy notable debido a que la factura no es lineal, sino que se aplican tarifas por tramos

Otro vecino nos pedía que diésemos cobertura a este hecho que califica de "gravísimo". Sus facturas se pueden ver junto a esta información, donde podemos ver que, en el primer recibo de finales de abril se le aplicó una estimación. El consumo que la empresa le aplicó fueron 15 m3, así es que pagó 33,15 euros. En el siguiente recibo que llegó a su domicilio, en julio, esos 15 m3 pasaron a 45. Tuvo que abonar 76,72 euros.

Se ha puesto en contacto con nosotros y nos explica: "Me temo que lo de Viaqua se lo han aplicado a todos los usuarios. Ya que por el confinamiento, decidieron no leer ningún contador. La lectura estimada, al contrario que en la luz y el gas, en el caso del agua no vale, ya que, el precio unitario varía. Es obvio que en mi familia se consumieron entre febrero y julio 60 m3, soy consciente de que por aquel entonces se lavaba toda la compra. Pero la distribución del consumo no ha sido 15 + 45, en todo caso 30 y 30, la diferencia en importes es muy notable. También hay otras consideraciones, admitiendo el aumento del consumo de agua considerando el uso excesivo por las recomendaciones de las autoridades. Lo que no admito es que se suponga un aumento en las tasas de basura. El ayuntamiento debería tenerlo en cuenta y devolver a los ciudadanos estos exceso cobrados".

Se ha puesto en contacto con la empresa Viaqua, encargada de la gestión del agua en Santiago, la respuesta tanto a él como a otros ciudadanos en la misma situación es la misma: no se han leido contadores por el estado de alarma y la estimación se ha hecho conforme al artículo 57 del reglamento del servicio municipal de abastecimiento de aguas, que establece que se tome del año anterior".

¿Esto es justo? Nos preguntamos y acudimos a UCGAL, la Unión de Consumidores de Galicia.

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE GALICIA PIDE QUE RECLAMEMOS

Desde UCGAL nos atiende Félix Caramés. Nos cuentan que han recibido ellos mismos estas quejas y consultas de la ciudadanía debido a los cobros o emisión de facturas del segundo trimestre de este año.

"Desde el momento en el que la lectura es estimada ya no es un recibo realista", nos explica Caramés. "Otra cosa es cada situación y cada factura que se emite". Con todo, desde esta oficina entienden que sí ha habido un incremento de consumo y nos encontramos con que, estimaciones a la baja en un trimestre, se ven fuertemente corregidas en el siguiente.

Desde UCGAL nos invitan a presentar una reclamación: "Es el primer paso y, en virtud de cada caso, porque hay casos en los que el cobro, aun siendo estimado, las diferencias de importes son bajas; pero hay otros en los que les cobran mucho y a tramos más caros":

Lo primero es presentar una hoja de reclamaciones en la empresa. Si la respuesta no es satisfactoria, el siguiente paso es acudir al Instituto Gallego de Consumo.

EL ALCALDE DE SANTIAGO ASEGURA QUE "ME ENTERARÉ" DE LO QUE SUCEDE

Sánchez Bugallo reconoce que no era consciente de esta situación: "cuando no hay medición se paga el recibo mínimo y ahora se nos acumulan los metros cúbicos a mayores". Según el alcalde, con todo, el metro cúbico a mayores, el coste, no es mucho más elevado que el mínimo. A pesar de eso, insiste en que se enterará de lo que sucede para saber si los recibos están bien.