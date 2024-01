Dentro de la Cabalgata de los Reyes Magos: así se preparan las carrozas en Santiago

Llega el día: la víspera de Reyes y una jornada mágica para los más pequeños de la casa. Las cartas están escritas y Sus Majestades preparadas para recibir a los niños y niñas y repartir caramelos y obsequios en los hogares.

En el Ayuntamiento de Ames, los días 3 y 4 de enero, han estado recibiendo a las familias con cita previa. En los pabellones municipales cada pequeño tiene cinco minutos para trasladar sus deseos a Melchor, Gaspar y Baltasar. La cita se pide por registro online y es todo un éxito.

?? A Casa da Cultura do #Milladoiro acolle o Concerto de Reis das corais de #Ames!



?? No recital participarán cinco agrupacións do concello.



?? Domingo 7 | 19:00h



??https://t.co/NMGmFmSUVq



??? Convites de balde na Billeteira: https://t.co/hFqoFifgx8#SomosAmes#AmesCulturapic.twitter.com/TwDDus9tcS — Concello de Ames (@concellodeames) January 3, 2024

En otros puntos de Galicia ya se ha visto a Sus Majestades y en Santiago se ultiman los preparativos para la cabalgata por las calles de la ciudad.

Vídeo Los Reyes Magos reciben con cita previa en Ames, en la comarca de Santiago





ASÍ SERÁ LA CABALGATA DE REYES DE SANTIAGO EN 2024

La cabalgata de Santiago tendrá este año cinco carrozas y cada una lleva mucho trabajo: un equipo de entre cinco y diez personas se pone manos a la obra para preparar todos los detalles de los vehículos. Del diseño se ocupa una empresa encargada por el Ayuntamiento de Santiago. Pocos detalles han querido desvelar antes del desfile, pero el responsable del montaje, Alberto Moroño, explicaba en el Mediodía de COPE Santiago que ya comienzan a trabajar desde el verano para que todo esté listo: "A partir de ahí se trabaja sobre una idea concreta, en función del lema de la cabalgata y de la temática escogida".

A la cabalgata de este año acudirán casi 400 personas dentro de la comitiva, entre voluntarios, compañías culturales contratadas, asociaciones y los pajes y acompañantes reales. Además, hay que sumar a los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja o las fuerzas de seguridad de la Policía Local.

En esta ocasión, además de las propias carrozas de cada Rey Mago, hay una carroza de paje real y otro transporte de regalos. Este año el diseño es "muy clásico, muy con lo que son Sus Majestades".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

RECORRIDO Y RECOMENDACIONES DE LA CABALGATA DE SANTIAGO

La Cabalgata de Reyes partirá a las 17.00 horas desde la plaza de Nosa Señora da Mercé y seguirá el recorrido habitual de los últimos años en la capital de Galicia: avda. de Ferrol, Frei Rosendo Salvado, plaza Roxa, República do Salvador, Hórreo, plaza de Galicia, la Senra, Porta Faxeira, Rúa do Vilar, Fonseca y plaza do Obradoiro.

Estas calles estarán cerradas al tráfico durante el paso de las carrozas. También se recomienda a los conductores evitar circular por la Avenida Romero Donallo al inicio del desfile debido a los cortes que se producirán en la confluencia de esta con Frei Rosendo Salvado. También quedará cortado el tráfico a esta hora en el túnel de Mestre Mateo y la subida Romero Donallo desde la rotonda de Pontepedriña.

También se recomienda a los conductores que eviten en la medida de lo posible circular por el centro de la ciudad durante la tarde de este viernes. Y si vas a aparcar, importanque: a partir de las 15.00 horas queda prohibido estacionar en las calles afectadas por el itinerario de la Cabalgata.

Y un año más, las autoridades recuerdan la importancia de no utilizar sprays: El Consistorio pide a todos los vecinos no utilizar pulverizadores de nieve y serpentinas porque impiden la visión de los vehículos y ponen en peligro la seguridad de la procesión, así como del público asistente. Estas sustancias quedan adheridas a las ventanillas y espejos de los vehículos, sin posibilidad de retirarlos con el uso de los limpiaparabrisas y limitan la visibilidad de los conductores.





PENDIENTES DEL TIEMPO: ¿LLOVERÁ PARA LA CABALGATA DE SANTIAGO?

La meteorología condiciona toda la celebración. El responsable del montaje de las carrozas de Compostela nos explica que las previsiones son mejores según avanzan las horas, así que se muestra optimista: "parece que si llueve, será poco, así que parece que no afectará demasiado". Es verdad que hasta último momento no se tomará ninguna decisión, pero, por ejemplo, la idea es que podamos ver a los zancudos desfilando y el suelo mojado puede suponer un problema de seguridad: "Es fácil que haya algún accidente o caída y eso no solo depende de si llueve en el momento, sino de cómo esté el suelo, pero vamos a ser positivos y seguro que podemos salir todos y hacer disfutar a todos".





Alberto Moroño nos cuenta que lleva años involucrado en la celebración de las cabalgatas no solo de Santiago. Estos días nos confiesa que siente tensión por las horas previas, pero que todo compensa viendo disfrutar a los niños. Comparte con nosotros alguna anécdota sobre cuestiones que suceden una vez arranca la comitiva y nos explica que hace dos o tres años empezó a salir humo de uno carroza real, el humo desapareció por arte de magia.

Moroño ya ha visto a Sus Majestades y nos asegura que llevan tiempo trabajando para llegar a todos los hogares. Que así sea.