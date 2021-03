¿Le ha declarado la guerra a la bici el Ayuntamiento de Santiago?

La asociación "Composcleta", que promueve el uso de la bicicleta en la ciudad de Santiago, ha puesto el grito en el cielo por las intenciones del gobierno municipal. Según este colectivo, el PSOE, lejos de buscar el consenso para establecer una ordenanza que mejore la convivencia entre distintos tipos de transporte, ha hecho justo todo lo contrario.

La agrupación ciclista denuncia que los socialistas, con Gonzalo Muíños como concejal de movilidad, están ultimando una norma que, de aprobarse, plantearía serios problemas para el uso de las bicicletas en la capital gallega.

Faustino Gómez, el Presidente de Composcleta, contaba en COPE qué pasos pretende dar el ejecutivo municipal.

¿QUÉ DICE LA NORMA QUE PLANTEA EL GOBIERNO MUNICIPAL SOBRE EL USO DE LA BICI EN SANTIAGO?

Según Composcleta, el gobierno municipal quiere llevar al pleno del 25 de marzo una ordenanza "antibici". Estos son algunos ejemplos de casos prácticos que preocupan al colectivo, según el borrador al que han tenido acceso:

Aparcamiento de bicicletas. La ordenanza municipal compostelana prohibiría el aparcamiento de las bicis sujetas a elementos de la calle siempre que la acera no tenga "al menos" 3 metros de ancho. Gómez lamenta la situación: "Tú imagínate que vas en bici a comprar en una acera de Santiago que no tiene 3 metros está prohibido aparcar y te pueden sancionar". Además, denuncian que hay muy pocos espacios habilitados para dejar las bicicletas hoy en día.

Velocidad máxima en carril-bici. En el carril-bici de la Avenida Clara Campoamor, el gobierno municipal propone limitar la velocidad máxima a 15 km/h. Esto ha generado la incredulidad del colectivo, que nos explican que esa velocidad es muy fácilmente alcanzable. Lo habitual es que, por esta zona, se puedan alcanzar los 20-25 km/h sin problema. Gómez, además, recuerda, que este carril está separado de los peatones.

Circulación por las aceras, permitido para otros vehículos, pero no para las bicis. Composcleta lamenta que el gobierno municipal vaya a permitir que otros vehículos, como el patinete eléctrico, puedan circular por aceras de más de 3 metros, algo que sí quieren prohibir para el caso de las bicis. Esta cuestión, entienden, podría chocar con normativas de rango superior.

Las dos manos, en el manillar. Faustino Gómez relata otro punto polémico: "se prohíbe quitar las dos manos de la bici, salvo para señalizar una maniobra. Es decir, si yo quito una mano del manillar para tocar el timbre, me podrían sancionar".

Uso de prendas reflectantes. Es otro de los puntos recogidos en la norma que aun no se ha aprobado, pero que irá a pleno. Faustino Gómez entiende que esta cuestión solo debería aplicarse para circulación en carretera y no en ciudad.

Blindaje del casco histórico. La bici no podrá entrar en el caso histórico de Santiago "de ninguna manera". Gómez asegura: "estamos esperando a que multen a un ciclista de Santiago por circular por la Plaza del Obradoiro, pero, ¿van a sancionar a todos los ciclistas que hacen el Camino de Santiago?".

COMPOSCLETA CARGA CONTRA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO

El conjunto de la norma va en la dirección de querer limitar la circulación de bicicletas. Así de tajantes se mostraban desde el colectivo que promueve este tipo de transporte. Su presidente continúa: "esta es una norma arbitraria. Hemos pedido reunirnos con el concejal y no responde ni a los correos electrónicos ni a los whatsapps".

Faustino Gómez acusa al gobierno de Santiago de un comportamiento antidemocrático y contrario al interés público. Anuncian, además, protestas en la ciudad si esto llega al pleno de Raxoi y se aprueba.

COMPOSCLETA, A FAVOR DE ITINERARIOS OBLIGATORIOS EN LA ZONA MONUMENTAL

Los vecinos del caso histórico, en una entrevista en COPE Santiago, sí pedían que se regulase la circulación de bicicletas en la zona antigua de la ciudad. Sobre todo, señalaban a los visitantes que, en épocas precovid, llegaban con sus bicis a Compostela hasta la Plaza del Obradoiro. Desde la asociación vecinal Fonseca reclamaban al gobierno unos itinerarios obligatorios para las personas que circulasen en bici por la zona monumental.

Preguntados por esta cuestión, desde Composcleta ven con buenos ojos esa posibilidad: "totalmente de acuerdo. Una ordenanza o una ley tiene que proteger los derechos fundamentales de las personas, como la seguridad y la integridad física. Si alguien tiene problemas de convivencia en ese entorno es normal que se regule. Nos parece perfecto que se establezcan circuitos obligatorios para bicis en zonas donde, por las razones que sean, como que no exista un ancho de la vía suficiente, no se pueda circular en bici, pero lo que no tiene sentido es penalizar un modo de movilidad con normativas categóricas.

¿CUÁNTA GENTE SE MUEVE EN BICI EN LA CIUDAD DE SANTIAGO?

Desde este colectivo carecen de datos objetivos para dar una cifra estimada de personas que utilizan la bici de manera habitual en la actualidad en la capital de Galicia. Faustino Gómez asegura que su uso es "estacional". Hay que recordar que el invierno en Galicia complica su uso. Con todo, apelan a datos de anteriores planes de Santiago donde se cifraba en alrededor de un 0,5 o un 0,2% su uso sobre los trayectos totales en la ciudad.