Granada innova en la protección de sus costaleros

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado el programa del Centro de Atención al Costalero (CEACO) Jesús del Gran Poder para la Semana Santa 2026. Esta edición conmemora el 20 aniversario del centro, que se ha consolidado como un referente nacional. Carazo ha destacado que el CEACO es “uno de los espacios más singulares y comprometidos de nuestra Semana Santa, un proyecto que durante dos décadas ha sabido evolucionar uniendo tradición, innovación y cuidado de las personas”.

Su esfuerzo merece nuestro respeto, pero también el mejor respaldo desde la ciencia, la formación y la innovación" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Innovación para 2026: ciencia y 'mindfulness'

El programa de 2026 se articula en torno a la ‘Técnica Española de la Levantá’, concebida como una forma de “mindfulness español”. La alcaldesa ha subrayado que con ello se dan “pasos firmes en la dignificación y profesionalización del costalero, incorporando conocimiento, técnica y conciencia a una tradición profundamente arraigada en Granada”.

Entre las novedades, se introduce un sistema de monitorización en movimiento para medir la carga del costalero en tiempo real y se incorporan estudios de neurociencia aplicada. “Estamos hablando de innovación real aplicada a nuestras tradiciones, con evidencia científica y tecnología al servicio de las personas”, ha añadido Carazo.

Un modelo consolidado

El CEACO llega a su 20 aniversario tras realizar en 2025 más de 1.400 tratamientos a cerca de 300 costaleros. Los datos reflejan una mejora en los hábitos de salud y preparación física, lo que ha reducido las patologías graves. Las dolencias más frecuentes se localizaron en las zonas cervical y lumbar, reforzando la importancia del trabajo preventivo.

Atención integral y digitalizada

El programa de 2026 incluye formación online diaria a través de TikTok para acercar el conocimiento a los más jóvenes. Además, las citas podrán solicitarse mediante un código QR disponible en el perfil de Instagram @ceacogr, así como a través de WhatsApp, para agilizar la atención y evitar esperas.

El centro prestará atención de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas con un equipo multidisciplinar de profesionales. “Granada cuida su Semana Santa y cuida a sus costaleros. Lo hacemos apoyando iniciativas como el CEACO, que las proyectan hacia el futuro con innovación, conocimiento y excelencia”, ha concluido la alcaldesa.