El campeón mundial de culturismo natural es gallego

En la comarca de Santiago podemos estar muy orgullosos: tenemos a grandes campeones deportivos que brillan en el resto del mundo. En COPE Más Santiago hablábamos hace unos días con el líder internacional de culturismo natural.

Se llama Miguel Pereira, tiene 41 años y es vecino de Teo (A Coruña), aunque trabaja en A Estrada (Pontevedra), dirigiendo un centro de entrenamiento personal. A principios de este mes se proclamaba en Toulouse (Francia) campeón mundial de su especialidad.

¿QUÉ ES EL CULTURISMO NATURAL?

Pues su propio nombre lo indica: entrenamiento de fuerza, ganar músculo y perder grasa sin ayuda de elementos químicos o fármacos, de forma natural. De hecho, esta rama se presenta como la "sana" dentro del culturismo, al rechazar el uso de sustancias como esteroides, insulina, diuréticos y hormona de crecimiento. Miguel nos cuenta que, para participar, los deportistas han de pasar un control anti dopaje.

¿QUÉ CRITERIOS SIGUEN LOS JUECES?

Según nos cuenta Miguel se valora la simetría corporal, que se refiere a la armonía estructural del físico, el tamaño de las distintas partes del cuerpo, su forma y el equilibrio como conjunto. También la definición y tono de los músculos, además de la puesta en escena y la postura.

MIGUEL PEREIRA, CAMPEÓN MUNDIAL

Aparece en nuestros estudios con una sonrisa y contesta a las preguntas de forma modesta. ¿Cuánto tiene que entrenar el campeón del mundo al día?: "Te sorprenderá", nos dice. Cuatro días a la semana su entrenamiento no pasa de los 40 minutos y hay un día: los sábados por la mañana, que llega a la hora, pero de ahí no pasa. Eso sí, nos confiesa que sus sesiones son muy intensas: "Hay que saber adaptarse porque los entrenamientos son cortos e intensos".

¿Y qué come un campeón de culturismo? Depende de la fase, hay una etapa "de engorde" y la de "puesta a punto". Él reniega del pollo y arroz como comida casi exclusiva, "que también", pero "lo importante son los nutrientes que tomes a lo largo del día: pan de centeno, patata, pasta, avena, tomo mucho huevo, carnes, pescados...". ¿Y la grasa? Estuvo demonizada, pero es elemental para nuestro funcionamiento.

Nos cuenta que llegó al campeonato "por casualidad". En su centro de entrenamiento prepara a todo tipo de personas y cuerpos y una mujer a la que asiste le comentó que quería competir y él le recomendó la rama del culturismo natural, por ser deporte sano y limpio. La acompañó y le entró el gusanillo a él por presentarse también. Al principio no quedó en buen lugar "porque no iba preparado", quedó penúltimo en el europeo. No obstante, este año desde el principio de temporada se preparó con tiempo porque quería saber sus límites "ver hasta dónde puedo llegar". Ganó la copa de España, ganó el europeo de Manchester y el mundial.