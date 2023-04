¿Cuándo y cómo puedo reservar plaza para los campamentos de verano de la Xunta de Galicia?

Semana Santa, son muchas las familias que comienzan a planificar ya las próximas vacaciones escolares del verano, en aras a conciliar el disfrute de los más jóvenes con las tareas laborabes de sus progenitores y familias.



Así, la Xunta de Galicia acaba de dar a conocer la campaña de verano para este año 2023 que bajo el título de "O verán que sempre vas lembrar", amplía en 400 las plazas que se ofertaron el año pasado, pasando a ser más de 11.200 plazas en campamentos, campos de voluntariado, minicampamentos y otras propuestas.



Según cuenta en COPE Galicia la Directora Xeral de Xuventud, Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, entre las novedades de esta edición está la incorporación de un nuevo campamento en la Isla de San Simón (Redondela), en plena Ría de Vigo.



Un entorno "maravilloso", según la propia Pichel que se suma a la creación de nuevos campos de voluntariado, destinados a jóvenes a partir de los 16 años en Santa Comba, Viana do Bolo, Pantón y otro compartido entre los ayuntamientos de Vilar de Santos y Allariz; así como un campo de voluntariado específico para jóvenes gallegos en el exterior en Castro de Rei.

Asimismo, se recuperan los intercambios con Madrid y Cantabria, además de crear un nuevo en Castilla-La Mancha.



En total, son 36 instalaciones juveniles repartidas por toda la geografía gallega para llevar a cabo las diferentes actividades de ocio y tiempo libre de los campamentos.



PUBLICACIÓN EN EL DOGA Y PLAZO PRESETACIÓN SOLITUDES



De esta forma "la Xunta sigue apostando por la campaña de verano para que las jóvenes y chicos de entre los 9 y los 30 años pasen un verano inolvidable" y para que las familias cuenten con un recurso de conciliación fundamental durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre que las familias pueden consultar desde ya en la



El período para solicitar plaza se abrirá el próximo 18 de abril, tras su publicación un día antes en el Diario Oficial de Galicia y éstas deberán realizarse por

CÓMO Y CUÁNDO SOLICITAR LOS CAMPAMENTOS DE VOLUNTARIADO



Además de los campamentos juveniles, la Xunta de Galicia oferta en verano de este 2023 un total de 730 plazas en 46 campos de voluntariado (incluyendo los cinco turnos en las Islas Cíes) que se desarrollarán por todo el territorio gallego, plazas que se suman a las ofertadas en campos en otras comunidades autónomas y en el extranjero. Las temáticas de los campos de voluntariado son muy diversas: medioambiental, arqueológico y patrimonial, social, cultural, etnográfico, audiovisual o teatral, entre otras.



En este programa pueden participar las personas jóvenes residentes en Galicia de 18 a 30 años. Es necesario tener los 18 años al inicio del campo de voluntariado y no cumplir los 31 antes de su final.

Los campos de voluntariado son actividades realizadas en colaboración con ayuntamientos y entidades, y encaminadas a favorecer y fomentar la convivencia, la participación, la tolerancia y la solidaridad entre la juventud y su entorno, a través de la colaboración desinteresada y voluntaria en trabajos diversos que se llevan a cabo en todas las comunidades autónomas y en distintos países, bajo el patrocinio, control u organización de entidades y organismos oficiales, asociaciones juveniles, culturales, humanitarias etc.



El plazo de solicitud para los campos de voluntariado en Galicia se abrirá el plazolo la dice 18 de abril, mientras que ya están abierto pata los campos en el extranjero y se publicará próximamente los campos de voluntariado en otras CCAA



LOCALIZACIÓN DE LOS CAMPOS DE VOLUNTARIADO



Por provincias, la localización y nombre de los campos de voluntariado es la siguiente:



En la de A Coruña habrá trece: Vilarbó (As Pontes); ‘Recordando nuestra huella’ (Outes); ‘Allí, Xaz’ (Ponteceso); ‘Luces de Boimorto’ (Boimorto); ‘El batán del Mezonzo’ (Vilasantar); ‘Arboretum’ (Mesía); ‘Dunas de Corrubedo’ (Ribeira); ‘Monte de la Espenuca’ (Coirós); ‘Amicos’ (Boiro); ‘Castro de Lupario’ (Rois); ‘Visualizando Caminos’ (Boqueixón y Vedra); ‘Castro de Montesclaros’ (A Laracha) y ‘A Braña de la Serra’ (Santa Comba).



En la provincia de Lugo, se desarrollarán ocho campos de voluntariado en Castro de la Torre (Folgoso do Courel); Castro de la Guitarra (Pantón), Pena Agujereada (Quiroga); ‘Juventud es Camino’ (Palas de Rei); ‘Friulio’ (Friol); ‘Del agua y de la piedra’ (Guitiriz); ‘Castro y Romería de San Lourenzo’ (A Pobra do Brollón); y ‘Castro de Viladonga’ (Castro de Rei).



En la provincia de Ourense, tendrán lugar once campos: Esgos; ‘Teatro del Bibei’ (Viana do Bolo); ‘Loñoá’ (O Pereiro de Aguiar); Larouco; Castelo de Monterrei (Monterrei); ‘Del audiovisual gallego’ (Celanova); Parque natural del Xurés (Molinos); ‘Sapere Aude’ (Vilar de Santos y Allariz); ‘Saber de ayer y de siempre’ (Bande); ‘Destino Vilariño’ (Vilariño de Conso); y ‘Recuperando el tiempo olvidado’ (A Veiga).



Y en la provincia de Pontevedra se celebrarán catorce campos de voluntariado: ‘Ruta de Palacios’ (O Porriño); ‘Aldea Alfacuca’ (Mos); ‘El Camino Portugués por la costa’ (Oia); ‘Tradición en verde’ (Lalín); ‘Shinrin Yoku’ (Soutomaior); ‘Salvemos el mar’ (Vilanova de Arousa); ‘Rural influencers’ (Cerdedo-Cotobade); ‘La tierra que habita el mar’ (O Grove); Isla de San Simón (Redondela); y los cinco turnos en Cíes. Las temáticas de los campos de voluntariado son muy diversas: medioambiental, arqueológico y patrimonial, social, cultural, etnográfico, audiovisual o teatral, entre otras.