Crisis, alquileres y restricciones ponen en jaque al comercio tradicional de Santiago

El pequeño comercio y comercio tradicional de Santiago viene atravesando su propia crisis desde hace años: la competencia con las grandes superficies, las dificultades para aparcar cerca del centro, los meses de invierno con menos turismo, el impacto del mercado electrónico... y podríamos seguir. Con todo, ahora hay que sumar un nuevo enemigo: la pandemia.

Las nuevas restricciones que han entrado en vigor en toda Galicia desde el 27 de enero obligan al comercio no esencial, aquellas tiendas que no vendan alimentación o productos de farmacia, a cerrar a las 18 h como muy tarde. La medida la han acogido con resignación y agobio. Muchos autónomos se ven "asfixiados". Siguen abonando sus impuestos, las facturas de gastos corrientes y los alquileres, pero la facturación y los ingresos han experimentado una caída brutal.

Las imágenes de la primera tarde de aplicación de las nuevas restricciones nos dejan un panorama desolador: poca gente por las calles, luces apagadas, verjas bajadas y hasta escaso tráfico en una de las calles más transitadas de la ciudad como es General Pardiñas. "La Milla de Oro", la llamamos. Está claro que no atraviesa buenos momentos.

"¿QUIÉN PUEDE PAGAR ESTE ALQUILER?"

José Ángel Blanco, Gerente de la asociación Compostela Monumental, contaba en COPE Santiago que no están teniendo mucha ayuda de propietarios de los bajos comerciales para aguantar el temporal. Las negociaciones de los alquileres para intentar bajar los precios no están dando sus frutos y los autónomos no pueden seguir pagando.

Es el caso de la Pastelería Ébano, en el Vilar, que anuncia su cierre en este emplazamiento por no poder hacer frente al pago del bajo.

Blanco insiste: "Un local pequeño puede llegar a 2.900 euros mensuales y en la zona del Ensanche los hay de 12.000€. ¿Quién puede pagar eso? En época de bonanza podían salir los números, pero en esta situación..."

¿JORNADA PARTIDA O CONTINUA?

Se ha abierto el debate, además, sobre el horario de los pequeños comerciantes. En Compostela Monumental han lanzado una encuesta entre sus asociados para saber sus intenciones y preferencias. Algunos indican que seguirán cerrando a mediodía porque no hay gente por la calle a esas horas y no tienen ventas que valgan la pena. Otros sí apuestan por prolongar la apertura y han decidido cerrar o las 16 h o a las 18 h, el límite marcado por la norma de la Xunta.

PLAN SERIO DE REACTIVACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL DE SANTIAGO

En lo que sí hay unanimidad es en que la situación es "asfixiante" e "insostenible" en el tiempo. Se anuncian ERTE, despidos y propietarios que aprovechan para jubilarse ya y no continuar con el negocio.

Las ayudas suponen un balón de oxígeno pero, ante lo prolongado de la crisis "no son suficientes". José Ángel Blanco explica: "Esta semana ha cobrado algún asociado mío 300 euros de una ayuda del mes de junio y alguno que tendría que cobrarla ya no la va a cobrar porque ha cerrado ya".

Desde Compostela Monumental piden a las autoridades locales un plan "serio" de reactivación del comercio tradicional. Que se ponga en marcha cuanto antes y con una dirección clara y medidas que ayuden realmente al sector del pequeño comercio.

Audio José Ángel Blanco, gerente de Compostela Monumental, analiza la situación del sector en COPE Santiago

SITUACIÓN EN OTROS SECTORES

Hemos querido desde COPE Santiago conocer la opinión y la historia personal de más establecimientos de Compostela.

Por ejemplo, ¿cómo afectan las nuevas restricciones a las peluquerías? También echan el cierre a las 18 h. Desde Manuel Bandín, un salón muy conocido en Santiago, su propietario nos cuenta que ese horario impide atender a mucha clientela y es que hay servicios que puedne durar más de 2 horas, como un color, unas mechas, un tratamiento...

Los cierres perimetrales también han afectado a la facturación del sector de la imagen, que sigue reclamando una bajada del IVA al 10%.

Audio Manuel Bandín, peluquero en Santiago, nos habla de la situación tras las restricciones

Las autoescuelas pueden seguir con la formación, también las prácticas presenciales en coches, siempre con mascarilla. Desde Autoescola SC 20 sí han notado que su alumnado, sobre todo universitarios, está echándose atrás en las matriculaciones porque vuelven a sus residencias debido a la suspensión de clases y a la docencia on line. Cristina Sinde nos explica, eso sí, que los exámenes de Tráfico sí continúan con la planificación y el calendario previsto, después de unos retrasos de verano.

Audio Cristina Sinde, de Autoescola SC 20, nos habla de cómo se ha adaptado la formación a las nuevas medidas

Las academias siguen también funcionando, con un 50% de aforo máximo y puede haber clases presenciales. Una duda recurrente: ¿me puedo saltar un cierre perimetral para acudir a clases particulares? La respuesta es sí, pero siempre con justificante. En el Centro Británico, de enseñanza en inglés, han apostado por priorizar la formación a través de internet y limitar mucho la asistencia a las aulas, como nos contaba una de sus responsables, Alba Cores.

Audio Alba Cores, del Centro Británico, explica que apuesta por la formación virtual

Y, ¿qué ocurre con los servicios como carpinteros o fontaneros? No les afecta la norma, más allá del uso de la mascarilla y la separación. Pueden seguir trabajando con normalidad y en las viviendas particulares. De hecho tienen más carga de trabajo debido a las reformas y les llegan encargos hasta de fuera de Galicia, como nos contaban desde Calefacción y Fontanería Garabal, en Vidán.