El consejo de la Decana de Matemáticas de Santiago que sirve para todo el alumnado

En algunas aulas de los cursos superiores en la facultad de Matemáticas fue sonar el timbre esta mañana y empezar a desgranar operaciones en la pizarra. Algo más pausado fue el arranque para el nuevo alumnado, citado para la sesión de bienvenida en el Aula Magna. Este curso, la décimo séptima promoción, se incorporan al grado 119 estudiantes, más 22 más que cursan doble grado, de Física y Matemáticas o de Matemáticas e Ingeniería Informática. Desde la conserje, Carmen, hasta la decana del centro, Elena participaron en la acogida a los que cruzaban por primera vez el umbral del centro.

La mayoría de los futuros matemáticos confiesa que la materia les gusta desde "el colegio", así que a la hora de dar el salto a la Universidad, fue la primera opción en la que pensaron. Lo que no está en la mente de todos es dedicarse después a enseñar matemáticas. Lucía tiene padres docentes y precisamente por eso, dice que preferiría no verse delante de la pizarra al terminar. Mariña, sin embargo, también de familia de profesores, cree que es una buena opción, "es complicado entrar en el máster por la nota... pero luego te da mucha seguridad", asegura. Gael dudaba hasta última hora si matricularse o no en este grado, que "se le daba bien desde pequeño".Dice que "tenía miedo de acabar de profesor, pero con la cantidad de puertas que se han abierto, puedes trabajar en finanzas, en cualquier empresa llevando análisis de datos haciendo cálculos... y eso me motivó".

"¿sabéis ya el nombre de quien está a vuestro lado?"

Elena Vázquez, la decana de Matemáticas, aprovechó el acto de bienvenida al nuevo alumnado del centro para dejar un mensaje que sirve tanto para estudiantes de ciencias como de letras. Les preguntó si sabían ya el nombre de la persona que tenían sentada a su lado.

Miradas sonrientes y sorprendidas entre el público, seguidas de murmullo de intercambio de información "Que digáis todos los nombres es complicado, pensad que estáis ciento diecinueve aquí... pero sí saber cómo se llama el que está a vuestra derecha y vuestra izquierda por lo menos" Y añadió: "esto es muy importante, yo sigo celebrando el cumpleaños con la primera persona con la que hablé hace más de cuarenta años. Seguro que estáis muy bien sentados, ya veréis..."

Matemáticas es una de las titulaciones en las que se matriculan más chicos que chicas: con todo, la USC tiene una de las mejores ratios del Estado. Elena Vázquez contó a los nuevos estudiantes que este curso son 68 varones y 51 mujeres en el grado, mientras en los dobles grados la proporción es similar, siete chicos y cuatro chicas en cada uno.