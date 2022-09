¿Conocemos los compostelanos a los "alcaldables" en 2023?

Mucho desconocimiento e incluso desinterés por las elecciones municipales, tal vez porque la cita de mayo se antoja todavía muy lejana. Así que, al preguntar por los candidatos, tiene siempre las de ganar el de más proyección mediática, el candidato a la reelección. Le ayuda también que el espacio a la izquierda está bastante revuelto, al menos, en la cabeza de alguna gente:

Una mujer reconocía que no conoce "a ninguno, ni siquiera al alcalde". Un hombre nos confiesa que "solo conozco al alcalde y porque es de mi partido..." Un joven y una mujer sí conocían a Bugallo y también al popular Borja Verea, mientras que no tenían claro otras opciones que se presentan por la izquierda: "Supongo que en Marea tratará de volver al Concello... no sé qué hara Más País...". ¿Y por el Bloque? Una mujer sitúa a Ana Pontón como candidata.

También hemos podido comprobar que el anuncio de Sánchez Bugallo de que va a repetir como candidato no era un secreto a voces para todo el mundo. Una señora nos decía: "Yo creo que no se vuelve a presentar, es otro más importante que él, Bugallo ya está el pobre..."

¿QUIÉNES SON LOS "ALCALDABLES" DE SANTIAGO EN 2023?

Los partidos han desvelado sus alcadables en sus propios procesos internos. Goretti Sanmartín, del BNG y Borja Verea por el PP han sido los primeros en conocerse, este verano.

Bugallo por el PSOE desvelaba este martes sus intenciones y Compostela Aberta tiene sus propios tiempos: Hoy celebrarán asamblea para aprobar el reglamento y a partir de ahí se abren 15 días de plazo para la presentación de candidaturas para encabezar la lista. En la primera quincena de octubre quedará resuelto ese paso.

¿QUÉ NOTA SE LLEVA BUGALLO?

Será la sexta contienda electoral para el socialista, que suscita una valoración bastante dispar: desde un bien en forma de seis, porque "conoce muy bien la ciudad y como está todo tan revuelto te agarras al más o menos". Otra mujer cree que hemos perdido esta legislatura en servicios turísticos: "el bus del aeropuerto...". Otro vecino se queja de que las fiestas "son siempre en la zona vieja, no traen nada a la nueva". Una vecina le da un "cero patatero".

Audio ¿Qué nota le dan los compostelanos a Bugallo?