Os Conformistas de Conxo, la agrupación que anima el Carnaval de Santiago desde hace 35 años

“Con la democracia”. Nos contesta Quico Otero, el líder de Os confomistas de Conxo cuando le preguntamos cuándo surge la agrupación que hace las delicias de mayores y pequeños. Cada Entroido salen a la calle ataviados con llamativos trajes y llevan su música y su guasa a la ciudad. Llegan hasta la residencia de mayores del barrio o al psiquiátrico.

Pero van más allá de Conxo, llegan al Ensanche y en la zona histórica. Este 2024 nos dicen que la gente en Santiago: “está un poco apagada”. Es verdad que el tiempo no ayuda, la lluvia empaña las celebraciones y los muy festeiros aprovechan los días libres en los colegios para irse a Ourense, donde, en toda la provincia, los carnavales son tradicionales y multitudinarios. Con todo, Otero hace una defensa del Entroido compostelano y, sobre todo, del desfile del Martes de Carnaval: “Es uno de los mejores de Galicia, por participación, por calidad y por los premios, ojo”. En este 2024 el Ayuntamiento de Santiago reparte 14.000 euros para reconocer a los mejores disfraces, carrozas y comparsas.

¿No se nota, a pesar de todo, el ambiente festivo en Compostela? “La gente se animó con el desfile del Meco, bailamos y disfrutamos, íbamos con ganas”. Nos explican Pili y Efrén, dos “recién llegados” a la agrupación. Si bien, piden más implicación de la gente. Pili y Efrén son pareja y forman parte de “Os Conformistas” desde hace unos meses, arrastrados por el arrollador Quico Otero y porque se lo pasan pipa, y se nota.

En esta comparsa son una treintena de personas, el más pequeñito, Martín, de 5 años, nieto de Quico; los mayores, octogenarios, como Raquel. Y es que el Carnaval no tiene edad, así que no se pierden un Entroido.

“Pa la COPE me voy…” Llegan cantando a la emisora, mientras Quico va sacando pandereta, claves de madera y hasta armónica. “Hay que calentar… estamos sin dormir”.

LAS CHIRIGOTAS DE SANTIAGO NO DEJAN “VIVO” A NADIE

Todo cabe en las chirigotas de la comparsa: las elecciones, el radar de Conxo, el problema de la vivienda, el parking del Clínico o el mal estado de los buses en la ciudad.

A las cinco de la mañana le vienen las ideas a Quico Otero para hacer las estrofas y duerme con boli y papel al lado porque uno nunca sabe cómo le va a coger la inspiración.

En este 2024 también estrofas dedicadas a los pellets que se recogieron en las costas de Galicia:

“Vaia lío que montaron cos pelets no mar, uns din non pasa nada, outros que hai que analizar. E din os mariñeiros, que de esto sabén un montón, co Prestige foi unha bicoca, cos pelets moito mellor”.

“Os autobuses urbanos están moi modernizados, os novos na cidade, os vellos para o extrarradio”. “Ir ao hospital a Santiago para poderte tratar, érguete moi cediño para poder aparacar”.





