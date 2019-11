El Chicle:"Mi intención no era matar a Diana Quer"

Ha llegado el momento de la verdad en el caso Diana Quer. Por fin el acusado del crimen se sienta en el banquillo de los acusados y lo ha hecho para afirmar que "mi intención no era matarla". Según su relato de los hechos estaba robando gasóil a los feriantes de las fiestas del Carmen dos Pincheiros da Pobra do Caramiñal aquella noche del 22 de agosto de 2016 y que confundió a la víctima con una de las feriantes.

Según ese relato, la mató de modo accidental y la metió ya muerta en el maletero del coche. ¿No la acechó cuando iba distraida con el móvil? le preguntaba la fiscalía, a lo que respondió tajantemente que "no".

CABIZBAJO EN EL JUICIO

José Enrique Abuín llegaba a los juzgados de Santiago en un furgón procedente de la cárcel. Durante todo el tiempo ha mostrado una actitud humilde, con la mirada hacia el suelo. Sólo abandonó esa posición cabizbaja para negar con la cabeza cuando el abogado de la acusación, Ricardo Pérez Lama, le decía al jurado popular que va a quedar demostrado en el juicio que secuestró, agredió sexualmente y mató a la víctima.

Ricardo Pérez Lama afirmó, además, que "el acusado ocultó lo que hizo, eliminó pruebas de lo que hizo y se procuró una coartada". "Por todas estas circunstancias vamos a pedir que caiga sobre él todo el peso de la ley, y no hablamos de venganza, sino de justicia".

Su abogada se quejaba esta mañana del "linchamiento" que sufre su cliente por parte de algunos medios de comunicación. "Me siento como un cirujano que tiene que operar en un quirófano sin desinfectar", decía en su intervención, "y la justicia debe ser aséptica, sino no es justicia sino un linchamiento, como en la Edad Media".

"José Enrique Abuín no acechó a Diana Quer, no inmobilizó a Diana Quer, no metió viva en su vehículo a la chica, no la asesinó en la nave de Asados con una breda", afirmó la defensora.