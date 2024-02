Catalina, enferma de cáncer con 14 años: "Comparada con otros niños, tengo mucha suerte"

Catalina bromea con que, por lo menos, su cáncer "tiene un nombre bonito". Padece un tumor glioneuronal formador de rosetas. Tenía recién cumplidos los 14 años cuando se enteró de que existía semejante enfermedad: "fue un momento muy duro, porque coincidió un día después de mi cumple, que ya no pude celebrar, empezaba el verano... fue además después de la época del covid y en la habitación solo podía haber una persona, estabas completamente aislada"

Casi sin pestañear, cuenta también que empezó a notar que algo no iba bien porque sufría unos dolores de cabeza fortísimos, que "cada vez iban a más a más... y cuando me hicieron una resonancia ya vieron todo". "Era debido a que se juntaba el líquido cefaloraquídeo, no se transportaba... y por eso tenía tanto dolor". La operaron para retirar parcialmente el tumor, pasó un ciclo de quimio...pero la cosa no fue tan bien como se esperaba. Y hubo que volver a empezar.

Catalina: La gente del Hospital Clínico es mi segunda familia

Esta mañana, Catalina leyó el manifiesto con motivo del cáncer infantil recién llegada de una sesión de quimioterapia: van 33 y tendrá que recibir en total 70. El suyo es un cáncer que no se puede curar, así que el tratamiento busca mantenerlo “dormido”, explica. Sorprende el aplomo con el que afronta la enfermedad con la que lleva conviviendo algo más de dos años: "intentamos tanto mi familia como yo llevarlo de la mejor manera, sacar el lado positivo de las cosas... y comparado con otros niños pienso que tengo mucha suerte. Espero que gracias a días como hoy, se investigue más".

Después de una larga ausencia ,Catalina ha podido volver a su Instituto en A Estrada, donde cursa 1º de Bac por ciencias. Falta una vez a la semana al menos porque tiene que venir al Hospital Clínico de Santiago a poner el tratamiento. Su madre, Conchi, la escucha y se seca los ojos: dice que a pesar del tiempo que ha pasado ya desde el diagnóstico, se sigue emocionando. Y agradece el apoyo que están recibiendo desde el principio: "cuando acabó el tratamiento me decía que casi los iba a echar de menos (a toda la gente del hospital) porque les llama su segunda familia... Desgraciadamente, a los dos meses hubo que volver a empezar otra vez... pero sí, son nuestros ángeles, nuestros dioses", afirma.

Catalina reconoce que el apoyo de sus amistades y de su familia ha sido fundamental desde que el cáncer irrumpió en sus vidas. Escuchándola hablar con tantos ánimos, la duda es quién sostiene a quién en el equipo: madre e hija sonríen. "Un poco entre todos, pero para mi ellos son muy importantes, están preocupándose no ya día a día, sino a veces segundo a segundo...a veces de más! Pero se agradece".





70 NUEVOS CASOS DE CÁNCER PEDIÁTRICO AL AÑO EN GALICIA

Cada año se diagnostican entre 60 y 70 nuevos casos de cáncer en niños en Galicia, una cifra que según explica el doctor Sanmartín, responsable de oncología pediátrica en el CHUS, es bastante constante desde hace treinta años. "A diferencia doutros tipos de cancro de adultos, mantense porque a maior parte dos tumores pediátricos non dependen de factores ambientais", explica.

¿Cuál es el origen del cáncer en los niños? "Na maior parte non se sabe, parece claro que hai factores xenéticos, pero en máis do 90% non hai unha causa identificable, como pode ser o tabaco..." Sanmartín, igual que los representantes de la asociación Asanog, reivindicó en el acto de esta mañana en el Clínico más investigación y seguimiento de los pacientes supervivientes. "Porque para conseguir taxas de curación como as que hai a día de hoxe implica a administración de tratamentos cunha serie de toxicidades que condicionan unha maior incidencia de enfermidades crónicas. É dicir, que un supervivente de cáncer ten máis posibilidades de sufrir unha patoloxía crónica cando sexa adulto que outro rapaz que non tuvo cáncer na súa infancia".

Una media del 80% de los cánceres pediátricos se curan, pero es sólo una media: "nalgúns tipos de tumores cerebrais e tumores sólidos non se chega a esa cifra, mentres en casos de linfoma ou algúns tipos de leucemia pode ser do 95%"

Asanog es la asociación de referencia en Galicia para las familias con pequeños que sufren enfermedades oncológicas. En estos momentos dan apoyo a unas 250 familias en toda la comunidad. Trabajan en colaboración con la Fundación Andrea para hacer la estancia más llevadera durante los ingresos, con actividades para los niños hospitalizados o ayuda para encontrar un lugar donde residir cuando la situación se prolonga en el tiempo. También organizan actividades de "respiro" para las familias fuera de los centros médicos y otras de sensibilización. Este 15 de febrero, una docena de colegios de toda Galicia "celebraron" el día del Cáncer Infantil, elaborando los lazos dorados con mensajes de apoyo a los niños pacientes oncológicos.

