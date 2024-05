Un brote de gastroenteritis en Ames afecta ya a más de 100 personas

Son ya más de un centenar los casos de gastroenteritis registrados en el concello de Ames en un brote detectado la semana pasada y que podría tener su origen en el comedor escolar del colegio de Ventín.

A finales de esta semana se conocerán los resultados de las analíticas tomadas por Sanidade, para tratar de aclarar si el origen del contagio estuvo en algún alimento que se sirvió en ese centro o si hubo otras vías.

En declaraciones a Herrera en Cope Santiago, la Directora Xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, explicaba que han aparecido ya contagios secundarios, lo que apuntaría más a un origen vírico que a una intoxicación alimentaria: "desde el sábado y especialmente en el día de ayer y en el de hoy ya son casos secundarios, personas que tienen un familiar que tiene esta gastroenteritis y se la ha contagiado, así que vamos a esperar, hay que ser prudentes", señala Durán.

TRANQUILIDAD Y MUCHA HIGIENE

La Directora Xeral de Saúde Pública lanzaba además un mensaje de tranquilidad "a los padres y a las personas que tienen este proceso, porque han sido todo cuadros la mayoría muy leves y que se han resuelto en las siguientes 24-48 horas. No nos consta que haya habido ninguna hospitalización".

También desde el gobierno local amiense han subrayado esa llamada a la calma: el alcalde, Blas García, explicaba además que en contra de lo que se publicó en días pasados "o único centro afectado por este gromo é o CEP de Ventín, en Agro do Muiño houbo tres casos, pero nada teñen que ver con este gromo e non temos constancia de que houbese ningún caso máis en ningún outro centro do concello".

Una inspección de Sanidade ha acudido a las dos cocinas municipales en las que se elaboran los menús para los comedores de cinco centros educativos distintos y en los que comen unos mil quinientos niños cada día. Menús que se realizan de forma individual para cada centro, precisamente para evitar una posible intoxicación masiva: "a comida nunca se fai xunta, cada centro ten a súa propia marmita e a súa cociña de maneira individual, precisamente para evitar que una intoxicación alimentaria se poida extender a toda a rede de comedores", explica García. El servicio funcionó este lunes con normalidad.

Desde el Concello de Ames y la Consellería de Sanidade recuerdan que existen dos líneas habilitadas para la comunicación de nuevos casos que puedan surgir en relación con este brote. Los vecinos puenden ponerse en contacto mediante el teléfono 649 82 90 90 si necesitan alguna información por parte del ayuntamiento. Para comunicar un novo caso se debe llamar al número del Sistema de Alerta Epidemolóxica de Galicia, 649 82 90 90.







