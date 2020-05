Boiro recupera este martes su mercadillo semanal

El Concello de Boiro (A Coruña) retoma este 26 de mayo su tradicional mercadillo de los martes que se dejó de celebrar desde hace más e dos meses por la pandemia de COVID-19. El paso de todo el territorio de la comunidad gallega a la fase 2 de la desescalada permite la celebración de este tipo de mercadillos, aunque una orden de la Consellería de Medio Rural, avalada hace ahora dos semanas por la Delegación del Gobierno en Galicia, ya permitió que otras localidades barbanzanas, como Porto do Son, Ribeira o Noia celebraran este tipo de ferias aún en la fase 1, aunque todas ellas restringidas a los puestos de alimentación y venta de plantas.

De hecho, también el mercadillo de Boiro se verá restringido a este tipo de puestos, por lo que, de momento, no se podrán instalar los dedicados a textil, calzado y otro tipo de productos, habituales hasta hace poco más d dos meses en este tipo de mercados tradicionales al aire libre.

"Mentres dure a segunda fase so se instalarán no mercado semanal dos martes de Boiro os postos de alimentación, froitas e plantas e a colocación farase de xeito que se cumpran as medidas de distancia mínima entre postos", se recoge en un comunicado de la alcaldía de Boiro, anunciando que "Os operarios municipais farán as desinfeccións da zona antes de facer a montaxe dos postos e, o espazo, controlarase con presenza policial para que non se fagan aglomeracións e se respecten as medidas de distancia e seguridade marcadas polas autoridades".

También se pide desde el Concello de Boiro a todos los usuarios y usuarias del mercadillo "que respecten as medidas de seguridade, distancia e de hixiene que indican as autoridades sanitarias".