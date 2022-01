Batalla contra la movida en Santiago: peleas, orines y ruido hasta la mañana

Emilio y José Luis son dos de las caras visibles de la batalla legal que varios vecinos han emprendido contra la movida nocturna mal entendida. No se resignan a no poder descansar en el Ensanche de Santiago. Son dos residentes de la céntrica calle Alfredo Brañas, en Compostela, donde hay dos locales de ocio nocturno, un pub y una discoteca a escasos metros.

Estos vecinos denuncian que los dos locales no cumplen la normativa: tienen más aforo del que podrían o se escucha la música y hasta el taconeo de los locales hasta seis pisos arriba en el edificio. Es por esto que se han unido en una denuncia contra los dos establecimientos.

¿CÓMO ES VIVIR EN UNA CALLE DE MOVIDA NOCTURNA?

José Luis nos cuenta en COPE Santiago que su salud no podía más: se ha tenido que ir de su piso a otra localidad donde tenía otra propiedad: "No podíamos seguir con este ruido, con las peleas... con los orines". Charlamos con ellos en su portal y José Luis señala que el hall donde estamos amanecía tras una noche de fiesta lleno de meadas "y hasta defecaciones". Es por eso que decidió marcharse: "Esto no se puede aguantar. Menos mal que tengo vivienda en otro lado". Nos cuenta que no ha sido el único, otros vecinos mayores han hecho lo mismo porque "no podemos aguantar el ruido durante toda la noche".

Emilio nos explica que el jaleo se repite todas las noches: "la gente sale de la discoteca y se queda en la calle hasta las 7 de la mañana". No se acostumbran a vivir así, con ruido y peleas todo el tiempo. Nos cuentan que la Policía se persona, pero que los chavales son difíciles de tratar: "Hay peleas delante de la Policía. En República del Salvador (la calle que discurre perpendicular a Alfredo Brañas) hubo una pelea en la que había 10 o 12 policías, con la porra en la mano (y una persona) orinando en la puerta del garaje a las 5 de la mañana".

DENUNCIA CONTRA DOS LOCALES DE OCIO NOCTURNO DE SANTIAGO

El abogado de estos vecinos, Lisardo Núñez, nos cuenta que han observado distintas irregularidades: en la discoteca "se ha apreciado un exceso notorio de la ocupación máxima local, respecto de la normativa urbanística y hay una sentencia judicial que anula el decreto de aforo máximo y lo reduce de 711 a 400 personas". Durante el anterior gobierno local de Compostela Aberta el aforo de la discoteca se amplió y ahora la justicia lo vuelve a reducir.

Unos metros calle arriba encontramos un pub, en este caso, también aprecian deficiencias: "De 84 a 50 personas la diferencia (de aforo). También había problemas en las salidas de emergencia, salidas de humos, había varios problemas de seguridad contraincendios y a mí me llama la atención que esos locales que tienen pólizas de seguro, ahí pasa un siniestro y nadie se hará cargo porque no se respetan las medidas de seguridad".

¿POR QUÉ DENUNCIAR AHORA?

Puede que algunos se pregunten por qué denunciar ahora, en estos momentos, cuando movida de noche ha habido desde hace muchos años en el centro de Santiago y, además, mucho más intensa, con más gente en la calle.

Núñez explica que, durante el confinamiento, los vecinos han probado un poco de tranquilidad, de poder descansar y ahora no se resignan a que vuelva el jaleo de madrugada. Han sabido lo que era descansar en sus hogares y no quieren renunciar a esto.