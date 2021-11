El día 17 de enero de 2022 la Xunta de Galicia abre el plazo para solicitar un nuevo plan de ayudas autonómicas para cambiar de coche. Pueden acogerse tanto los particulares como las empresas que deseen cambiar su vehículo de más de 10 años por otro de menor consumo. En el caso de las furgonetas de trabajo la antigüedad debe ser de más de 5 años.

La administración autonómica gallega aporta entre 2.000 y 3.000 euros y los concesionarios que se adhieran 1.000 más. El ahorro para el comprador, por lo tanto, va entre los 3.000 y los 4.000 euros. Hay además descuentos mayores para las familias numerosas con un 10% adicional.

La previsión que baraja el gobierno autonómico es gracias a este nuevo Plan Renove se cambien hasta 1.100 vehículos viejos en Galicia gracias el próximo año 2022.

Requisitos: coches de más de 10 años

La letra pequeña de esta línea de ayudas está aun por determinar, pero el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo, sí ha avanzado que la antigüedad del vehículo debe ser de 10 años y ese coche debe ir al desguace. El objetivo es dar un impulso a la venta de automóviles y a la vez renovar la flota de coches en Galicia porque según los datos de la administración autonómica la edad media de la flota de automóviles en la región es actualmente de 14 años.

Para acogerse a las ayudas el particular o empresa deberá acreditar la baja del vehículo viejo, que en el caso de las furgonetas de trabajo bastaría con que sea de 5 años. Habrá que probar, por lo tanto, que el coche deja de circular.

El plazo para empezar a solicitar esas ayudas se abre el próximo 17 de enero de 2022, antes de ese momento los concesionarios que se quieran acoger deben inscribirse en el sistema. Visto el éxito de anteriores convotarorias es de esperar que gran parte de los lugares de venta de vehículos se apunten a este programa.

La inversión de la Xunta de Galicia es de 2,5 millones de euros y con ella espera movilizar más de 26 millones. "Se reactiva la economía, se reducen las emisioes y se fomentan las matriculaciones", destaca Núñez Feijóo.

No es necesario que sea un coche eléctrico

El nuevo vehículo por el que se sustituye el antiguo puede ser un coche eléctrico, pero no es ese un requisito indispensable. "La intención es lograr la renovación de la flota de vehículos y si exigiésemos que fuese por coche eléctrico no lo conseguiríamos", explicaba este jueves el presidente autonómico. El precio y las limitaciones de batería de la automoción eléctrica hace que a día de hoy no sea aún adecuada para todos los usuarios.

Por tanto, el coche nuevo puede ser de combustión siempre que cumpla con los estándares europeos de bajas emisiones. La previsión de la Xunta de Galicia es que con la renovación de 1.100 vehículos la reducción de emisioes de CO2 sería la equivalente a plantar 36.000 árboles.

Un coche los particulares, hasta 10 las empresas

El límite máximo de coches que se pueden acoger a este plan renove es de 1 para los particulares. En el caso de las empresas pueden renovar con estas ayudas hasta 10 vehículos.

Los detalles de este nuevo Plan Renove de vehículos que articula la Xunta de Galicia se van a publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOGA).