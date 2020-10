La Avenida Clara Campoamor de Santiago reabre al tráfico con aspecto renovado

Desde este viernes, 16 de octubre, los vehículos pueden volver a circular por la Avenida Clara Campoamor. Era una necesidad para muchos que hasta ahora tenían que utilizar de nuevo la rotonda de Pontepedriña, conocida como la Galuresa, o dar más vuelta para llegar a destino. Lo venían pidiendo también desde la comunidad educativa del IES de Sar y Pontepedriña.

La Conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, quiso agradecer la agilidad del Concello de Santiago en recuperar el tiempo perdido y colaborar de manera leal con la Xunta de Galicia para que este vial se haya culminado a tiempo. Este proyecto no estuvo exento de polémica con el anterior gobierno municipal de Compostela Aberta, ya que la administración autonómica no compartía el proyecto presentado y veía serio peligro de que no se cumpliesen los tiempos para su puesta en funcionamiento. Bien distinta es la relación con el nuevo ejecutivo: Ethel Vázquez tiene mayor afinidad con Sánchez Bugallo, a pesar de pertenecer a partidos políticos distintos: PP y PSOE, respectivamente.

MÁXIMA AGILIDAD EN LAS OBRAS DE LA TERMINAL

Vázquez aseguró que la empresa está trabajando bajo la premisa de la máxima agilidad, para tener la estación intermodal terminada a tiempo para el Año Santo de 2021. Aseguraba la responsable de Infraestructuras de la Xunta que la terminal de buses está al 90% de ejecución y la pasarela también va tomando forma.

A finales de año esperan desde la Xunta tener listos el total de los trabajos y poner las infraestructuras al servicio del Ayuntamiento compostelano. Será la primera estación intermodal que se ponga a servicio de la ciudadanía en Galicia.

El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, espera que en un futuro muy próximo se puedan acometer las obras de la estación de ferrocarril de Santiago porque, si bien es cierto que está en servicio la terminal, entiende y siempre ha defendido el regidor que esta "no es la estación de ferrocarril que Santiago necesita". Anuncia que habrá también obras en el Hórreo para darle continuidad a la conexión de la pasarela con el barrio de Pontepedriña y que siga hacia el Ensanche.

Las obras de la estación de buses de Santiago están ejecutadas en más de un 90%

¿CÓMO ES LA NUEVA AVENIDA CLARA CAMPOAMOR?

La nueva Avenida pasa de 4 carriles a 2, uno en cada sentido y para el uso de los vehículos.

La Avenida Clara Campoamor en Santiago reabre al tráfico

Hay un carril de uso exclusivo para autobuses y también un carril para bicicletas.

La Avenida Clara Campoamor cuenta con un carril para bicis

Se han instalado semáforos para dar prioridad de entrada y salida a los autocares que se dirijan a la terminal. Además, la velocidad máxima en la vía pasa de 50 km/h a 30. Si bien es cierto que aun quedan por realizar trabajos en la calle, que se acompasarán con las obras de la estación.

La Avenida Clara Campoamor estrena semáforos y reabre al tráfico, aunque las obras seguirán