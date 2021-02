Atravesamos la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de manera virtual

La Puerta Santa es uno de los lugares más simbólicos no solo de la Catedral de Santiago, sino de toda la ciudad compostelana. Se abre solo en Año Santo, es decir, cuando la Festividad del Apóstol Santiago, el 25 de julio, coincide en domingo. Esto ocurre en este 2021 y cada cinco, seis y once años. Con todo, por ser circunstancias tan especiales como las que estamos viviendo, debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco ha decidido prolongar el Año Santo: ya no solo será este año, sino que 2022 también se celebra Xacobeo.

¿CÓMO ES LA PUERTA SANTA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO?

Se accede desde la Plaza de la Quintana. Lo que vemos es un cierre que oculta la articulación interna de la cabecera, donde estaban las capillas. Según nos explica el profesor Juan Monterroso, de Historia del Arte: "Ese panel embellece la entrada desde un punto de vista urbano, desde la Quintana. Se lleva a cabo al principio del siglo XVII y se reaprovechan, para ello, las piezas procedentes del coro del Maestro Mateo, que había sido destruido en el 1.608." Aquí vemos la representación de distintos personajes bíblicos.

¿Qué vemos en esa fachada? Son 24 esculturas a las que, posteriormente, se suma la figura de Santiago El Mayor, vestido de peregrino y sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro que también van vestidos de caminantes. Por eso se habla en muchos momentos de "la Puerta de los 27", porque son 27 figuras en total las que componen esta entrada desde el exterior.

El origen de la Puerta Santa se remonta al siglo XVI, a principios de siglo. Según nos cuenta el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan Monterroso, sufrió transformaciones a lo largo de su historia: "La Puerta actual nace de otra que existía semejante a la de la Vía Sacra, seguramente, entre la Capilla de la Azucena o de San Pedro y la Capilla del Salvador. Permite el acceso muy directo a la cripta y el Baldaquino del Apóstol".

En el interior destaca la sencillez de la Puerta y su simbolismo. Ornamentada con dos figuras policromadas a ambos lados, Ezequiel y San Judas Tadeo y dos pilas de agua bendita sobre mármoles. Encima de la puerta se puede observar una de las cruces de consagración de la Catedral. En el 2004 se introduce la puerta de bronce del compostelano Suso León. Su financiación corrió a cargo de varias empresas y comercios compostelanos y está formada por relieves con imágenes de Compostela y de la vids, muerte y traslación de Santiago.

Puerta Santa interior de la Catedral de Santiago

La Puerta Santa de la Catedral de Santiago es atravesada cada Año Santo por miles de turistas y peregrinos que hacen colas de largas horas para poder acceder al templo. Si bien, en nuestro recorrido no hemos tenido que realizar ni un minuto de espera, en este 2021 es posible cruzar por este lugar sin colas. Atravesar la Puerta Santa tiene un fuerte sentido espiritual: simboliza un rito de paso, como una metáfora de ser peregrino y alcanzar la puerta que da acceso a Dios.

Audio Juan Monterroso, Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, en COPE

Eso sí, conviene recordar que el Jubileo no se gana cruzando la Puerta Santa.

¿CÓMO CONSEGUIR EL JUBILEO?

No basta con hacer el Camino de Santiago, de hecho no es necesario hacer el camino a pie para lograr las gracias espirituales.

Hay 3 requisitos para lograrlo.

Visitar la Tumba del Apóstol en la Catedral y rezar alguna oración. Recibir el Sacramento de la confesión (ya sea en la catedral o en cualquier otro lugar quince días antes o después). Recibir la Comunión.

DENTRO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO

En nuestro recorrido por el interior del templo compostelano nos llama la atención los resultados de la restauración.

Es impresionante observar el órgano de la Catedral de Santiago, un elemento también rehabilitado y que ha recuperado su sonoridad y funcionalidad. Además, desde un punto de vista de percepción, impresiona verlo.

Según nos informan desde la propia Catedral de Santiago: "los órganos barrocos de la Catedral cuyas cajas admiramos hoy en día, fueron obras promovidas por el arzobispo Monroy y diseñadas por el arquitecto gallego Domingo de Andrade. Con los órganos se completaba la decoración barroca de la Capilla Mayor, un espacio en honor al Apóstol Santiago. La ejecución de los instrumentos corrió a cargo del organero Manuel de Viña, con la colaboración del ensamblador A. Alfonsín y el escultor Manuel de Romay, a quien se debe la decoración exterior de las cajas, con figuras de ángeles músicos que acompañan de manera simbólica la música que suena en honor al Apóstol. La caja del lado del evangelio está coronada por la imagen guerrera de Santiago, acompañada por el escudo del Arzobispo Monroy, mientras que la del lado de la epístola presenta a María y al Niño con Santiago peregrino arrodillado ante ellos. La construcción del segundo de los órganos finalizó en 1712, siendo ambos instrumentos objeto de importantes reformas en 1777".

En cuanto a la Capilla Mayor, es el centro visual de la Catedral. Aquí podemos obervar el baldaquino, soportado por ángeles o al propio Apóstol Santiago. Tras las obras de restauración, el espacio es más brillante y resplandeciente. El visitante se quedará con la boca abierta.

En este altar tiene lugar la Misa del Peregrino y, subiendo por las escaleras hacia el camarín del Apóstol, se cumple con el ritual de abrazar a Santiago. Ese ritual ha tenido que interrumpirse debido a la pandemia pero, sin duda, volverá.