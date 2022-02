Así será el Entroido en Compostela

En Santiago de Compostela nos gusta el Carnaval. ¿A quién no? La pandemia ha impedido la celebración en 2021 y este año tampoco será el año de la recuperación del desfile del Martes de Carnaval por las calles de la capital gallega.

En este 2022 el Concello de Santiago ha querido rescatar parte de la programación y han cerrado actividades en un tiempo récord, debido a la paulatina mejoría de las condiciones sanitarias. ¿Qué se cae del cartel? Pues dos de los grandes atractivos para el público: el concurso infantil en la Sala Capitol y el desfile del Martes de Entroido, donde cientos de personas se disfrazaban para pasárselo bien y llevarse algún premio. En esta ocasión no podrán celebrarse esas actividades, pero sí hay programación festiva.

Por ejemplo, la quema del meco, el tradicional muñeco con forma de cerdo que cada año se caracteriza con elementos de la actualidad compostelana, nacional y hasta internacional y cuyo destino final es la hoguera. En este 2022 tendremos, de nuevo, meco en el Pazo de Bendaña, de la Plaza del Toural y también pregón el sábado, 26 de febrero, a las 21 horas desde el balcón de ese edificio. En esta ocasión el pistoletazo de salida del Entroido compostelano lo realizarán dos personajes: virus e vacina (virus y vacuna), interpretados por dos actores, Lucho Penabade y Mónica García. Previamente, podremos ver desfilar a una comitiva con el muñeco por las rúas Nova y do Vilar.

Ese mismo sábado, por la mañana, tendrá lugar en el Espazo Apego del Ensanche un taller impartido por la Asociación Semente Compostela en el que los más pequeños podrán aprender a hacer su propio chapeu de Xenerala. Una actividad pensada para niños de 3 a 8 años, gratuita, pero previa inscripción en delingua.santiagodecompostela.gal.

El sábado, 26 de febrero, a las 18.30 h está previsto que la Agrupación folclórica Colexiata de Sar recorra varias calles de Santiago desde la Plaza Roja hasta Cervantes, amenizando a los vecinos con música y cantares de la comarca compostelana. Habrá, además, pasacalles el domingo, lunes y propio martes.

El domingo, 27 la fiesta correrá a cargo de unos clásicos muy queridos en Compostela: Os Conformistas de Conxo, que entre las 10.30 y las 15:00 h se dejarán ver y escuchar por el barrio de Conxo, el Ensanche y el casco histórico compostelano. Ese mismo día, el propio domingo, a las 12:00 h, los Títeres Cachirulo llevarán "As Xeneralas da Ulla" a la Plaza del Toural y a esa misma hora tendrá lugar una actuación de calle en la Alameda y Plaza Roja a cargo de Latexo Percusión.

Pero hay más, el propio domingo a mediodía, el casco antiguo recibirá la visita de los carnavales de Vilariño de Conso y de Santiago de Arriba (Chantada).

???? Logo dun ano de parón, volven as festas do #Entroido ?? a #Compostela cunhas actividades adaptadas á actual situación sanitaria! ????



?? Podedes ver o vídeo completo da presentación do #ProgramaDoEntroido AQUÍ! ????

https://t.co/af6NRDT1nz