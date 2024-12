Así pasa un instituto de Santiago de ser conflictivo a referente: "Ahora dan ganas de venir a clase"

540 alumnos de 20 nacionalidades diferentes: esa es la gran familia del IES de Milladoiro, que comenzaba este curso con un lema: "Somos diferentes, somos referentes". El objetivo es claro: dejar atrás una etapa marcada por los conflictos de convivencia que condicionaron sobre todo buena parte del curso anterior. Y han arrancado con paso firme. Una de las representantes del alumnado en el consello escolar, Jennifer López, asegura que el ambiente ha cambiado radicalmente en comparación con el curso pasado. "Fue impresionante, notas como un aire diferente... y va a ir a mejor, ahora dan ganas de ir al instituto, antes no".

El curso 24/25 empezó con un nuevo equipo al frente: Manuel Maseda, el director, asegura que no hubo expulsiones ni se ha derivado a nadie a otros centros. Dice que la tecla que han tocado es "escuchar": "facer unha análise de porqué estamos así... e o alumnado en ningún momento é culpable, aquí hai unha situación que tiña moito que mellorar e o alumnado en ningún momento quixemos que sexa foco da conflictividade, son xustamente a clave para o cambio", afirma.

"Eu creo que houbo un posicionamento moi activo de todo o persoal do centro pero sobre todo, das familias e o alumnado" insiste Maseda, para quien la clave para esta "nueva narrativa" ha sido "facilitar espazos de encontro para toda a comunidade educativa... que as familias poidan entrar ao centro, alumnado que poida construir e aprender facendo", y avanza que el 2025 que está a punto de arrancar será "un ano intenso".

Patricia Iglesias La comunidad educativa del IES de Milladoiro presentó A Grande Festa da Luz

En el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad, el centro acogió la "Grande Festa da Luz", a la que invitaron al inspector de zona, Manuel Guerra, que reconoció el "trabajo ingente" de toda la comunidad educativa para darle la vuelta a la situación: "o curso pasado as referencias non eran positivas, había algúns conflictos... e iso mudouse completamente". Afirmó que la convivencia "restaurouse e está ao nivel de calquera outro centro" gracias a la tarea conjunta pero especialmente del equipo directivo "que se deixou a pel". Guerra añadió que "xa son un referente e iso vai a despegar con máis intensidade porque os mimbres están postos".

"grande festa da luz" con cocina, música, radio o igualdad

Y como el movimiento se demuestra andando, la "Grande Festa da Luz" es un buen ejemplo de ese nuevo relato que quieren escribir desde el Ies de Milladoiro. "Quixemos explotar ese potencial que teñen os alumnos fomentando a participación activa deles e relacionándoo coa festa, para que cada un puidese brillar no que mellor se lle da" explica Gabriela, una de las alumnas que participó en la presentación del evento. Además, difícilmente una comunidad educativa tan grande puede participar a la vez en una única actividad, así que prepararon distintos espacios donde se "arrojó luz" desde la creación audiovisual, la radio, la ciencia, la música o la cocina. Y todo, a lo grande.

El chef Kike Piñeiro trasladó por unas horas su obrador a la cafetería del instituto y entre instrucciones para hacer galletas y emplatar un "flan de requeixo con caramelo" se metió en el bolsillo al alumnado contándole cómo fue su aterrizaje (casi inesperado) en el mundo de la gastronomía.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Patricia Iglesias El chef Kike Piñeiro impartió una master class en la cafetería del Instituto

En el Aula de Música, la invitada estrella fue la cantante Guadi Galego a la que el alumnado sorprendió con una versión "teatro negro de Praga" del tema que acaba de publicar junto a otros artistas como Iván Ferreiro, Cuento de hadas en Madrid. No era la primera vez que la de Cedeira visitaba el Ies de Milladoiro, pero aseguró que "están superándose a tope... quedoulles moi bonito" "Non esperaba este formato, podía esperar que houbera unha interpretación, pero non... e non me acordaba do bonito que era de ver esto", en referencia al escenario negro con marionetas de colores brillantes.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Patricia Iglesias En el aula de Música se presentó una versión "Teatro Negro de Praga" del nuevo villancico de Guadi Galego

Mientras tanto, la Biblioteca se transformó en un estudio de radio para grabar un programa especial por el que pasó el músico Pedro Pascual , que respondió a las preguntas del alumnado sobre sus inicios en la música tradicional, en su caso, desde la infancia: "A miña nai cantaba nos seráns e xa dende pequeniños nos cantaba a nós na casa, nos ensinaba a tocar a pandeireta..." Les contó también que es de familia emigrante y aseguró que "ao estar fóra de Galicia fai que as tradicións se vivan dun xeito moito máis intenso, a flor de pel. A música tradicional na nosa casa era continua, continua", aseguró.

Patricia Iglesias El equipo de Igualdade "echó luz" sobre la historia de mujeres olvidadas

Iluminando rincones olvidados también, el equipo de Igualdade del centro: eligieron un formato concurso para divulgar aspectos poco conocidos de mujeres destacadas en diversos ámbitos a lo largo de la historia, desde Juana "la Loca" a Yoko Ono. Sara, una de las alumnas que participó en la organización de la actividad explicaba que quisieron brindarle "o recoñecemento que non puideron obter por culpa de estar á sombra das súas parellas".

Por si faltaba algún ingrediente más para en endulzar la despedida del trimestre, la "Grande Festa" del Ies de Milladoiro terminó con una chocolatada.