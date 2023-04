Así es María Rozas (CA): vecina del Ensanche, persona "cafetera", que quiere resucitar el "espíritu" Olmedo

María Rozas Pérez nació en Santiago y es licenciada en Ciencias Políticas y trabajó como consultora económica para administraciones públicas hasta que entró en el gobierno local y fue concejala de hacienda en el mandato 2015-2019. Hoy COPE Santiago la conoce un poco más.

Nos cita frente a Almacenes Olmedo, en el Toural, en plena zona histórica. El motivo: "porque aquí comezou todo", nos explica con una sonrisa: "aquí naceu Compostela Aberta, abrindo unha xanela de ilusión, esperanza e cambio, fronte aos anos escuros do partido popular e ese espazo sigue existindo". Cuando nos encontramos, Rozas tiene un café en la mano: "non durmin moi ben...". No es cafetera, es muy cafetera "tomo demasiado café, de feito", y es que se toma café solo "sen nada, nin azucre, nin leite...". Rozas también tiene una compañera de cuatro patas, una perra que se llama "Manchas" y que tiene quince años.

¿Cuál es uno de los lugares especiales de Santiago para la candidata de CA? Nos cita lagún recuncho destacable para ella en el plano personal: "a finca do Espiño, do mirador á Catedral, teño moi bos recordos de estar alí coas miñas nenas".

Rozas vive en el Ensanche y, aunque cree que es una de las zonas de la ciudad donde se dirigen buena parte de las inversiones municipales, nos cita varios problemas: "baixos comerciais baleiros, un problema de recollida de lixo porque Sánchez Bugallo non controla que ese contrato se cumpra", pero también menciona la falta de la policía de barrio.

La candidata de Compostela Aberta a la alcaldía de Santiago pasa algunos días de verano cerca de Santiago, en Esteiro (Muros), donde nos explica que es natural su pareja: "el ten unha familia moi extensa, as miñas fillas teñen máis de 40 primas... non se aburren".

¿A quién envió el último mensaje de móvil? Rozas piensa unos segundos y nos contesta que tiene que ver con un acto de candidatura, la presentación oficial será mañana, en la Sala Capitol, así que aprovecha para invitar a los oyentes a acudir a este evento abierto.

¿Cómo empezó María Rozas en política? "De sorpresa", asegura, tajante. En su caso, la animaron varios compañeros y compañeras, aunque no era el mejor momento (personal, entendemos), porque se acababa de estrenar en la maternidad "pero pola necesidade de que Santiago tivera un cambio dese goberno nefasto que tivemos do Partido Popular".

¿Algún recuerdo imborrable de su vida en Compostela? Comparte con nosotros sus vivencias de infancia, en las fiestas de la Ascensión: "cos meus pais, de cativa na Alameda, desfrutando das festas picheleiras".

En cuanto al mejor y peor momento en su carrera política, cree que lo más gratificante es poder ver los cambios consecuencia de su acción política: "cando poder ver o impacto real do que fichestes..." y nos cita la renta de garantía básica. En cuanto al momento más desagradable, entiende que su formación política fue injustamente tratada en el anterior mandato: "houbo momentos de descalificativos non políticos, senón persoais... e esa liña non se debe traspasar".

Para Rozas en estos cuatro años Santiago no avanzó: "houbo retroceso en diálogo, en políticas sociais... e Bugallo quedou anclado no pasado". En cuanto a sus prioridades no duda en mencionar la vivienda como problema que se ha agravado en los últimos años en la ciudad: "a regulación dos pisos das vivendas turísticas pensamos que dará resultados para poñer vivenda no mercado" y aboga por recuperar la empresa municipal EMUVISSA con un nuevo enfoque: movilizar vivienda vacía, rehabilitación de esas viviendas para ponerlas a disposición de la ciudadanía a precios asumibles".

Sobre algún arrepentimiento confesable, María Rozas asegura que es "moi de arrepentirme, pero porque creo que é un mecanismo de aprendizaxe e agora que son nai arrepíntome de non terlle feito máis caso á miña nai", ahí seguro que coincide con muchos.

Como deseo para Santiago recupera el motivo de la elección de la localización de la entrevista: "que o 28 de maio haxa un cambio e que Compostela Aberta estea aí no goberno da cidade".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado