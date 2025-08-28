Así fue el espectacular rescate por aire de un herido en uno de los lugares más impresionantes de Galicia

Espectacular rescate el que se producía en las últimas horas en uno de los lugares más espectaculares de toda la costa de Galicia el protagonizado por los servicios de emergencia desplazados hasta el cauce del río Xallas en Ézaro, parroquia y paraje natural del ayuntamiento coruñés de Dumbría.

La llamada de aviso de que una persona se encontraba con heridas en una de sus piernas y sin posibilidad de salir del escarpado barranco que el Xallas provoca en una zona muy próxima a la cascada que convierte a este río en el único río de Galicia que desemboca directamente en el Océano Atlántico, obligó a movilizar al helicóptero del Servizo de Gardacostas que, con el apoyo en tierra de los bomberos de Cee, lograron rescatar a esta persona y su traslado a un centro hospitalario.

Un rescate que, en sí mismo, no encierra mayor diferencia que otros muchos que se realizan por este servicio de rescate aéreo en las costas de Galicia pero que tiene como espectacular singularidad el paraje donde se produjo.

Como bien se puede comprobar en las imágenes compartidas en sus redes sociales y que dan cuenta de la dificultad del rescate.

Según informaba la Axencia galega de Emerxencias (AXEGA), minutos antes del mediodía de este miércoles un particular alertó al 112 Galicia de un incidente cerca del río Xallas, en O Ézaro, con una persona que sufrió una lesión en una pierna y que no era capaz de andar.

Con esta información, los gestores del 112 Galicia avisaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee y a la Guardia Civil.

Los medios que se desplazaron hasta el punto confirmaron que se trataba de una zona muy complicada para efectuar el rescate por tierra, por lo que se decidió informar a Salvamento Marítimo, que movilizó el Pesca-II con el que la víctima fue finalmente rescatada y trasladada a un centro hospitalario.