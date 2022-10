Así es el Balcón de la Navidad de Santiago que hace competencia a Caballero

Si te has pasado por la zona de Santiago del Estero, entre la Plaza de Vigo y la Plaza Roja, en pleno centro de Santiago, quizás hayas reparado en un balcón que ya está adornado con motivos navideños. El espíritu de la Navidad se ha adueñado de este quinto piso y se ve durante el día, pero especialmente por la noche: renos, arbolitos, flores de Pascua, serpentinas y mucha luz.

En COPE Santiago hemos sido testigos de la curiosidad que genera entre los viandantes, que le toman fotos desde el suelo. La propietaria de la vivienda con el popular balcón es Doña Leonor. Ha abierto de par en par las puertas de su casa para COPE Santiago, consciente del interés que despierta: "Me lo dice la panadera... Ay, Leonor, ¡qué balcón más bonito pusiste! Te van a poner una multa... y yo le pregunto ¿y por qué? por hacerles la competencia a los de Vigo".

Está claro que a Doña Leonor le gusta la Navidad. También nos confiesa que ya ha comprado turrones y champán, pero no para consumir ya, sino en otra vivienda donde pasa las fiestas: "Ya tengo todo para llevar para allá, pero hay que tomar cada cosa a su fecha".



Leonor es una señora mayor que fue modista en sus tiempos, de hecho nos enseña con orgullo su diploma de corte y confección de los años 70. Es viúda y en la actualidad vive con su cuidadora Carmen en el Ensanche compostelano. Tiene una casa en el municipio de Silleda y es allí donde pasa las fiestas, así que ahí está la explicación: a finales de septiembre deja la decoración navideña lista porque luego se va a su otra vivienda y celebra las Navidades con su hijo y sus dos nietos.

¿CUÁNDO HABLAMOS DE NAVIDAD?

Es verdad que es pronto para hablar de Navidad, pero ya en algunos lineales de los supermercados de Santiago podemos encontrar turrones o productos típicos. A pie de calle, eso sí, la opinión es que es demasiado temprano: "yo toavía no he visto los turrones, pero es muy pronto... yo suelo comprar a finales de noviembre y lo típico, turrones o polvorones". Dos chicas andaluzas nos cuentan que hasta la Inmaculada ellas no adornan nada en casa: "En el puente de la Inmaculada... ese es el punto clave. Ahí pones el árbol y es cuando empiezas a comprar esos productos, pero ahora es muy temprano, aún estamos con Halloween, no hay ni calabazas y ya me venden turrones..."

En establecimientos de ultramarinos de toda la vida reconocen que ya hay algún pedido con productos de Navidad, pero para regalar para gente de fuera. ¿Cuándo suelen poner los productos típicos de la Navidad a la venta? Parece que, lo normal, es a finales de noviembre.

También, y esto sí es más común, hemos visto colas en la administración de lotería de Porta Faxeira. Se trata de una administración muy céntrica y que le queda muy a mano a los turistas y visitantes que llegan a la capital de Galicia. Ese es el público que está comprando mayoritariamente ahora sus décimos del sorteo del 22 de diciembre. No quieren irse de Compostela sin su boleto, por si Santiago les da suerte: "Yo ya compré, pero porque no soy de aquí, no vaya a ser que toque ". Nos dice un hombre que siempre compra la terminación en 6 porque nació en el 46 y le gusta ese número. Otra señora explica que estudió en Santiago y que ha regresado unos días para una celebración con sus ex compañeros de promoción, así que aprovecha para llevarse un décimo.

Y nos encontramos también a unos peregrinos de Cantabria, un grupo de jóvenes que se lleva algún número: "para familiares, ojalá Santiago nos dé suerte. Hemos hecho el Camino y nos hemos encontrado a gente muy buena, así que esto apunta bien".